TV-Tipps: Thriller "Ein mörderisches Geschäft" auf 3Sat

20:15 Uhr, 3Sat, Ein mörderisches Geschäft, Wirtschaftsthriller

Tom Winkler (Devid Striesow) und Alina Liebermann (Christiane Paul) sind intelligent und gnadenlos effizient - mit anderen Worten: Sanierer bei der Unternehmensberatungsfirma Altkirch. Ihr Job ist es, die Wirtschaftlichkeit von Unternehmen zu überprüfen, was auch mit Entlassungen verbunden sein kann. Aktuell überprüfen sie die Salerno AG, eine Maschinenbaufabrik. Tom entdeckt bald eine Menge Ungereimtheiten, die mit dem Geschäftsführer Rüdiger Siebert (Friedrich von Thun) zusammenhängen. Alina ist nicht so misstrauisch wie Tom. Der Chef der beiden erwartet stillschweigendes Einverständnis mit Sieberts Manipulationen und verspricht berufliches Fortkommen.

20:15 Uhr, ZDF, Das Traumschiff: Kuba, Urlaubsserie

Die Reiseroute des "Traumschiffs" führt am Neujahrstag nach Kuba. Oskar (Harald Schmidt), der bereits seine Erfahrungen mit der Astrologie gesammelt hat, stellt für die Hobbyastrologin Doris (Manon Straché) eine große Herausforderung dar. Doch hinter ihren Künsten verbirgt sich weit mehr als eine besondere Gabe. Mit an Bord ist auch Niels (Benedikt Blaskovic), der in Kuba sein Traumauto, einen 1958er Edsel, zu finden hofft. Die Reise ist gleichzeitig auch sein Junggesellenabschied.

20:15 Uhr, RTL, Die größten DSDS-Casting-Momente aller Zeiten, Show

In diesem DSDS-Special dreht sich alles um die besten, die witzigsten und die emotionalsten Castings der letzten 17 Jahre. Es gibt ein Wiedersehen mit den beliebtesten Kandidaten aus 17 Staffeln "Deutschland sucht den Superstar" - und das waren nicht immer nur die allerbesten Sänger! Wer hat die Jury am meisten begeistert? Wer ist heute noch Kult und wie kam es dazu? Und wer sorgte schon im Casting für jede Menge Tränen?

20:15 Uhr, Tele 5, 10.5 - Die Erde bebt, Katastrophendrama

Kalifornien wird von Erdbeben erschüttert. Expertin Samantha (Kim Delaney) sagt ein Super-Beben, das so genannte Big One, voraus, aber niemand glaubt ihr. Doch tatsächlich kommt es zu einer Kettenreaktion, die ein Beben bisher ungekannten Ausmaßes auslöst. Millionen Menschenleben sind bedroht und es ist zu spät, die Städte zu evakuieren.

20:15 Uhr, NITRO, Hollywood Cops, Krimikomödie

Ein Club in Hollywood wird Schauplatz eines brutalen Mordes, der den vier Mitgliedern der Rap Gruppe "H2OKlick" das Leben kostet. Der erfahrene Detective Joe Gavilan (Harrison Ford) nimmt sich, gemeinsam mit seinem Partner K.C. Calden (Josh Hartnett), des Falles an. Das Ermittler-Duo könnte ungleicher nicht sein. Joe Gavilan steht kurz vor seiner Pensionierung und ist hauptsächlich damit beschäftigt, seine Existenz durch Immobilienverkäufe zu sichern. Calden hingegen kommt frisch von der Polizeiakademie, widmet sich seiner Tätigkeit als Yogalehrer und arbeitet leidenschaftlich an einer Karriere als Schauspieler.