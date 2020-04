TV-Tipps: Thriller "Steig.Nicht.Aus!" mit Wotan Wilke Möhring

20:15 Uhr, ZDF, Sarah Kohr: Teufelsmoor, Krimi

Auf einer Autofahrt mit ihrer Mutter wird Kommissarin Sarah Kohr (Lisa Maria Potthoff) an einer Tankstelle Zeugin eines Raubüberfalls und schreitet ein. In Notwehr schießt sie auf den minderjährigen Täter und verwundet ihn lebensgefährlich. Angetrieben von Schuldgefühlen versucht sie herauszufinden, wie der Teenager an eine scharfe Waffe gelangen konnte. Dabei stößt sie auf ein altes Waffenlager einer linksradikalen revolutionären Zelle im sogenannten Teufelsmoor.

20:15 Uhr, kabel eins, True Lies - Wahre Lügen, Actionfilm

Helen (Jamie Lee Curtis) hält ihren Gatten für einen langweiligen Vertreter und betrügt ihn. Doch der Mann ist ein Geheimagent. Harry (Arnold Schwarzenegger) nutzt seinen Job, um sie zu überwachen. Während er eigentlich einer Terrorbande das Handwerk legen soll, geraten Job und Privatleben unheilvoll durcheinander. Denn weil Helen fremdgeht, hat er alle Hände voll damit zu tun, sie zu beschatten. Er möchte sie zurückgewinnen, doch plötzlich kommen ihm die Terroristen gefährlich nahe.

20:15 Uhr, ONE, Unterm Radar, Politthriller

Terroralarm in Berlin. Zwar liegen den Sicherheitsbehörden diverse Informationen über drohende Attentate von Islamisten vor, doch die Detonation eines Sprengsatzes und den Tod vieler Menschen können sie nicht verhindern. In den Fokus der Ermittler gerät Richterin Elke Seeberg (Christiane Paul), die sich schnell einer Hetzjagd ausgesetzt sieht. Kann es wirklich sein, dass ihre Tochter am Attentat beteiligt war? Auf der Suche nach der Wahrheit stößt Elke auf Zusammenhänge in den Verfassungsbehörden, die auch der BKA-Beamte Heinrich Buch (Heino Ferch) nicht einfach hinnehmen will.

20:15 Uhr, Das Erste, Erlebnis Erde: Stadt, Land, Fuchs, Doku

Füchse sind wahre Überlebenskünstler, die in allen Regionen der Erde zu Hause sind und sich vielen menschengemachten Veränderungen anpassen können. Inzwischen sind die klugen Tiere auch in Städten heimisch geworden. Für diese Stadtfüchse ist das Benutzen von Zebrastreifen so normal wie das Schlafen unter Bürocontainern. Besonders beeindruckend ist das liebevolle Familienleben der Stadtfüchse: Im Berliner Regierungsviertel lebt seit vielen Jahren ein eng verbundener, mehrere Generationen umfassender Fuchsclan.

22:15 Uhr, ZDF, Steig.Nicht.Aus!, Actionthriller

Vom Auto aus soll Karl (Wotan Wilke Möhring) in Rekordzeit eine große Summe Geld aufbringen. Während er per Handy versucht, bei Kollegen Geld locker zu machen, wird er von der Polizei wegen Kindesentführung verfolgt. Verzweifelt versucht Brendt seine Kinder und sich zu retten. Als Karl sich mit seinem ebenfalls von Erpressung betroffenen Kollegen Omar (Fahri Yardim) und dessen Frau (Mavie Hörbiger) treffen will, muss er zusehen, wie deren Auto in die Luft gejagt wird.