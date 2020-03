TV-Tipps: Thrillerdrama "Südpol" im Ersten

20:15 Uhr, Das Erste, Südpol, Thrillerdrama

Hans (Jürgen Maurer) verliert von heute auf morgen nach vielen erfolgreichen Jahren seinen Job - und damit den Halt und Sinn seines Lebens. Unschlüssig, was er mit sich und seiner Zukunft anfangen will, fährt er durch Wien und landet im "Südpol", einer Kneipe am anderen Ende der Stadt. Dort lernt er die junge Kellnerin Ella (Lili Epply) kennen - und fühlt sich zum ersten Mal seit langem von jemandem wirklich verstanden. Die beiden verbindet eine besondere menschliche Nähe. Dass diese zu einer Geiselnahme führen wird, ahnen sie nicht.

20:15 Uhr, RTL, Der Bachelor - Das große Jubiläum, Kuppelsoap

Zum Abschluss der Staffel präsentiert RTL mit "Der Bachelor - Das große Jubiläum" ein Best-of aus allen bisherigen Sendungen. Von Marcel Maderitsch über Paul Janke bis Sebastian Preuss, von freizügigen Avancen bis zur schallenden Ohrfeige - in der Jubiläumsshow zeigen wir noch einmal die bemerkenswertesten Szenen aus allen zehn Staffeln. Was waren die romantischsten Dates, die schrägsten Momente und was die dramatischsten Entscheidungen?

20:15 Uhr, Sat.1, Das große Promibacken, Backshow

Halbfinale in der Backstube! Los geht es mit einem "Riesen-Cupcake", der kreativ gefüllt und perfekt modelliert werden soll. In der Technischen Prüfung dreht sich alles um die Königin unter den Teigsorten: den Plunderteig. Die Juroren erwarten drei perfekte "Marzipan-Mandel-Croissants". "Gegensätze ziehen sich an", heißt es kurz vor dem fulminanten Finale. Unter dem Motto "Black and White" sollen die Promi-Hobbybäcker eine elegante Torte ganz in schwarz-weiß präsentieren.

20:15 Uhr, ZDF, Unterleuten - Das zerrissene Dorf (2), Drama

In Unterleuten prallen die Interessen der Bewohner aufeinander: Während ein Großteil gegen den Bau des Windparks mobil macht, führen die unterschiedlichen Besitzverhältnisse bei anderen Bewohnern zu Konflikten. Meiler (Alexander Held), der Investor aus Süddeutschland versucht, sich einen Wettbewerbsvorteil zu verschaffen. Der Bürgermeister Arne Seidel (Jörg Schüttauf) sieht das Dorf existentiell bedroht, sollte der Zuschlag nicht an die ortsansässige "Ökologica" gehen, da sie den größten Arbeitgeber stellt. Alte Feindschaften kochen hoch, und die Situation droht zu eskalieren, als ein Kind verschwindet.

20:15 Uhr, ProSieben, Monster Trucks, Fantasyaction

Der Highschool-Schüler Tripp (Lucas Till) liebt es, auf dem Schrottplatz alte Rostlauben aufzupolieren und die Straßen unsicher zu machen - diese Leidenschaft teilt auch eine monsterähnliche Kreatur, die nach einem Unfall in einer Ölbohranlage freigelassen wurde und sich fortan in Tripps Truck eingenistet hat. Aus der ungewöhnlichen Begegnung entwickelt sich ein unschlagbares Team, das mit übermotorischen Fähigkeiten alle Blicke auf sich zieht.