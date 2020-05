TV-Tipps: Thrillerdrama "Toter Winkel" im Ersten

20:15 Uhr, Das Erste, Toter Winkel, Thrillerdrama

Karl Holzer (Herbert Knaup) führt als Friseurmeister ein schönes und beschauliches Leben. Er und seine Frau (Johanna Gastdorf) haben Freude an der kleinen Enkelin Nora, der Tochter seines Sohnes Thomas (Hanno Koffler). Doch als Thomas' Freund aus Kindertagen unter ungeklärten Umständen stirbt, kommt das Gerücht auf, der Tote sei in schwere Verbrechen mit rechtsterroristischem Hintergrund verwickelt gewesen. Und bald steht auch Thomas Holzer unter Verdacht, mit seinem Schulfreund gemeinsame Sache gemacht zu haben. Karl Holzer muss sich fragen, wie groß sein Vertrauen zu seinem Sohn ist.

20:15 Uhr, ZDF, Da kommst Du nie drauf!, Quizshow

"Da kommst Du nie drauf!" ist die Show der ungewöhnlichen Fragen und verrückten Rätsel. Das überraschende und unterhaltsame Quiz rund um besondere Personen und unfassbare Tatsachen. Zwei prominente Rateteams spielen in acht Spielrunden gegeneinander um den Sieg. Diesmal sind Horst Lichter, Carolin Kebekus, Hans Sigl, Collien Ulmen-Fernandes, Wotan Wilke Möhring und Riccardo Simonetti mit dabei. Bei den kuriosen Fragen ist Kreativität gefragt.

20:15 Uhr, RTL, Are You the One?, Show

Nachdem sich Kevin und Kathi trotz deren Fehlentscheidung bei der letzten "Matching Night" endlich nähergekommen sind, begeht Kevin bei der Eisblock-Challenge einen großen Fehler. Hier heißt es für die Bewohner im gemischten Doppel mit ganzem Körpereinsatz Eisblöcke zum Schmelzen zu bringen, um anschließend bei einem Traum-Date auf Tuchfühlung zu gehen.

20:15 Uhr, kabel eins, Forrest Gump, Tragikomödie

Der kleine Forrest Gump (Tom Hanks) ist gehbehindert und nicht gerade mit Intelligenz gesegnet. Die Hänseleien seiner Mitschüler spornen ihn jedoch zu ungeahnten Leistungen an. Er bringt es vom gefragten Football-Spieler der 50er bis zum Millionär der 70er-Jahre. Im Vietnam-Krieg rettet er vielen Kameraden das Leben und wird von den Mächtigen der Nation für seine Verdienste ausgezeichnet. Doch seine Gedanken kreisen nur um seine Jugendfreundin Jenny (Robin Wright Penn), die er aus den Augen verloren hat.

20:15 Uhr, Tele 5, Haunter - Jenseits des Todes, Horrorfilm

Langsam nur stellt Lisa (Abigail Breslin) fest, dass sie gar nicht mehr am Leben ist: Sie ist ein Geist. Ihre ganze Familie wurde ermordet. Als sie herausfindet, dass sie Kontakt mit anderen Wesen in anderen Zeiten aufnehmen kann, will sie genau wissen, was passiert ist. Trotz Warnungen begibt sie sich immer tiefer in die verborgene Welt der Seelen und riskiert alles.