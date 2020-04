TV-Tipps: Tierische Begegnung im "Spreewaldkrimi"

20:15 Uhr, ZDF, Spreewaldkrimi: Zeit der Wölfe, Krimi

Bei Forstarbeiten und bei einem Motorradunfall sterben kurz hintereinander zwei Menschen. Fichte (Thorsten Merten) vermutet einen Zusammenhang mit der kurz vorher aus Süddeutschland aufgetauchten Rockerbande "Die Wölfe". Er braucht für seine Ermittlungen aber Kommissar Krüger. Doch Krüger (Christian Redl) verweigert sich, er steckt in einer tiefen Sinnkrise. Es kommt zum Bruch zwischen den beiden Ermittlern. Während Fichte zusammen mit der ehrgeizigen Polizeianwärterin Luise Bohn (Alina Stiegler) versucht, die mysteriösen Todesfälle aufzuklären, hat sich Krüger tief in den Wald zurückgezogen.

20:15 Uhr, kabel eins, X-Men: Erste Entscheidung, Superheldenabenteuer

Im Amerika der frühen 60er Jahre treffen Erik Lehnsherr (Michael Fassbender) und Professor Charles Xavier (James McAvoy) aufeinander. Beide Männer haben bereits als Kinder herausgefunden, dass sie nicht wie andere Menschen sind. Während Erik gewaltige Magnetfelder erzeugen kann, kann Xavier Gedanken lesen. Gemeinsam verfolgen sie den ehemaligen KZ-Arzt Shaw (Kevin Bacon). Der Wissenschaftler hatte vor 20 Jahren Eriks Mutter getötet und steht nun kurz davor, einen Atomkrieg zwischen den Supermächten zu provozieren. Xavier unterstützt den US-Geheimdienst dabei, Shaw zu stoppen - keine leichte Aufgabe, denn der Bösewicht und seine Verbündeten verfügen ebenfalls über Superkräfte.

20:15 Uhr, Das Erste, Im Reich der Wolga, Doku

Der dritte Teil der großen Naturdokumentation beginnt in den Salzpfannen und Halbwüsten Kalmückiens. In dem vor Tausenden Jahren trocken gefallenen Flussbett der Urwolga sind Meeressedimente und Sand Spielball von Wind und Sonne. So entstanden Landschaften voller Magie und die einzigen Sandwüsten Europas, in denen merkwürdige Echsen auf die Jagd gehen. Die Steppen am südlichen Wolgaufer sind dünn besiedelt, aber reich an Wildtieren. In verlassenen Farmen übernimmt die Natur zeitweilig die Regie: Rosenstare, Adlerbussarde, Ziesel und Wiedehopfe finden hier Schutz und Brutplätze.

20:15 Uhr, VOX, First Dates Hotel, Dokusoap

Die Sonne strahlt über der Provence und das First Dates Hotel ist auch heute wieder ausgebucht. Gastgeber Roland Trettl und sein Team freuen sich auf die neuen Gäste. Doch welche Überraschung wartet auf Servicekraft Mariella und wie wird sie damit umgehen können? Fahrradkurier Berni trifft auf die Krankenpflegerin Juliane. Mit seiner Gitarre möchte der musikalische Wiener sein Herzblatt bezirzen.

22:15 Uhr, ZDF, Fifty Shades of Grey: Gefährliche Liebe, Actionthriller

Anastasia Steele (Dakota Johnson) hat es nicht nur geschafft, sich von ihrer großen Liebe, dem Milliardär Christian Grey (Jamie Dornan), zu trennen. Sie hat auch eine Stelle als Lektorin bei einem Verlag in Seattle angenommen. Die Arbeit macht ihr Spaß, doch ihr neuer Chef Jack Hyde (Eric Johnson) zeigt allzu großes Interesse an ihr. Als sie Christian zufällig wieder trifft, kann sie seinem Charme nicht widerstehen und lässt sich auf ein Treffen ein. Er wirbt um sie und verspricht: keine Regeln mehr, kein vertraglich abgesicherter Sex, sondern echte Gefühle.