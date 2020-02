TV-Tipps: Tödliche Familiengeheimnisse im "Tatort"

20:15 Uhr, Das Erste, Tatort: Ich hab im Traum geweinet, Krimi

Fasnet im Schwarzwald, Ausnahmezustand - auch für Kommissare. Franziska Tobler (Eva Löbau) und Friedemann Berg (Hans-Jochen Wagner) lassen sich mitreißen, treiben durch Umzüge und Kneipen. Allerdings werden sie auch an einen Tatort gerufen: Philipp Kiehl, der seine Frau Elena (Bibiana Beglau) zu einer Schönheitsoperation in den Schwarzwald begleitete, liegt erschlagen in seinem Hotelzimmer. Den Abend seines Todes, so viel ist bald klar, verbrachte er mit Romy Schindler (Darja Mahotkin).

20:15 Uhr, RTL, The Last Witch Hunter, Fantasyhorror

Kaulder (Vin Diesel), ein unsterblicher Kämpfer und letzter Hexenjäger der Gegenwart, muss New York vor der Zerstörung retten. Im Kampf gegen eine Gruppe von fiesen Hexen und Zauberern, die unter der Rigide einer mächtigen Hexenkönigin stehen, verbündet er sich - nicht ganz freiwillig - mit der magischen Traumwandlerin Chloe (Rose Leslie) und einem scheuen Priester (Elijah Wood). Gemeinsam gehen sie gegen das wachsende Heer der bösartigen Oberhexe vor, um diese endgültig zu besiegen.

20:15 Uhr, VOX, Kitchen Impossible, Kochshow

Wieder treten die Profiköche in den Ring! Während dieses Mal auf Tim Mälzer die schwarze Box in Kleinschenk (Rumänien) und Jerusalem (Israel) wartet, bekommt Haya Molcho in Münstertal (Deutschland) und Norwich (Großbritannien) ein Gericht zum Nachkochen serviert.

20:15 Uhr, ZDF, Katie Fforde: Ein Haus am Meer, Liebesfilm

So alt hat sich die Bostoner Anwältin Anne Clark (Ulrike Folkerts) noch nie gefühlt: Ihre Kanzlei kündigt ihr aus Altersgründen, und als sie ihrer Jugendliebe Joe (Götz Schubert) begegnet, erkennt der sie nicht mehr. Allerdings scheint der Jugendwahn nur Frauen zu treffen, denn Annes fast gleichaltriger Kollege Leonard (Stephan Szász) wird parallel zum Kanzleipartner befördert. Annes unfreiwilliger Ausstieg aus dem Berufsleben stürzt sie in finanzielle Probleme. Offiziell erfüllt sie sich ab jetzt ihren Lebenstraum: ein Haus am Meer. Inoffiziell weiß Anne jedoch nicht, wovon sie die Handwerkerrechnungen für das "Strandhaus mit Potenzial" bezahlen soll.

20:15 Uhr, ProSieben, Dunkirk, Kriegsdrama

Im Mai 1940 sind fast 400.000 britische, französische, belgische und niederländische Soldaten (u.a. Kenneth Branagh, Tom Hardy) in der französischen Hafenstadt Dünkirchen eingekesselt. Die Situation scheint ausweglos und für die Alliierten droht Dünkirchen ein militärisches Desaster zu werden. Die Befehlshaber ersinnen jedoch einen waghalsigen Plan, um die gefangenen Kameraden zu retten.