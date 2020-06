TV-Tipps: Tödliches Familiendrama in "Wolfsland"

In "Wolfsland" (Das Erste) decken die Kommissare Delbrück und Schulz ein tödliches Familiendrama auf. Bei "Beauty & The Nerd" (ProSieben) ist Jimi Blue Ochsenknecht zu Gast. Später muss Ex-Agent Tobin Frost vor Killern in ein "Safe House" (VOX) fliehen.

20:15 Uhr, Das Erste, Wolfsland: Irrlichter

In einem Teich im Wald am Hochstein wird die Leiche des 67-jährigen Gasthof-Besitzers Arnold Olmützer gefunden. Er wurde niedergeschlagen und anschließend ertränkt. Der Hotelier war bei seinen Gästen sehr beliebt, insbesondere bei den Damen, der Gasthof, den sein Sohn Clemens (Sergej Moya) gemeinsam mit seiner Frau Katrin (Sarah Bauerett) leitet, ist gut besucht. Die Kommissare "Butsch" Schulz (Götz Schubert) und Viola Delbrück (Yvonne Catterfeld) beginnen mit ihren Ermittlungen und untersuchen die Geschichte und das Leben der Familie Olmützer.

20:15 Uhr, ZDF, Der Sommer nach dem Abitur, Komödie

Weil sie es direkt nach dem Abitur nicht geschafft haben, zu einem Konzert ihrer Lieblingsband Madness zu fahren, machen sich die drei Mittvierziger Alexander (Bastian Pastewka), Ole (Fabian Busch) und Paul (Hans Löw) Jahrzehnte später in einem klapprigen Golf auf den Weg, das Versäumte nachzuholen - denn Madness geben erneut ein Konzert! Doch was als vergnügliche Nostalgietour geplant war, wird zu einem Desaster: Die drei Freunde von einst haben sich verändert, und so recht wollen der angeblich glücklich verheiratete Pharmavertreter Alexander, der Hallodri Paul und der Ratgeberautor Ole nicht mehr zusammenpassen.

20:15 Uhr, ProSieben, Beauty & The Nerd, Dating-Show

Verwandlung! In Folge vier von "Beauty & The Nerd" wird aus purer Schönheit echte Superkraft. Die Nerds verwandeln ihre Beautys in waschechte Superheldinnen und erhalten dabei Unterstützung von Stargast Jimi Blue Ochsenknecht. Anschließend geht es auch den Looks der Nerds an den Kragen: Wen ruft Designer Thomas Rath zum großen Umstyling? Und wer tauscht Sandalen und Socken gegen stylische Sneaker?

20:15 Uhr, VOX, James Bond 007 - Lizenz zum Töten, Actionthriller

Der vielgesuchte Drogendealer Sanchez (Robert Davi) kann nach seiner Festnahme entkommen. Er rächt sich an Felix, welcher ihn verhaftet hat und der Partner von Agent James Bond (Timothy Dalton) ist. Doch hat er sich damit einen gefährlichen Feind gemacht, der nicht länger ruhen wird, bis der Verbrecher hinter Gittern sitzt. Auch wenn er sich dabei gegen seinen Arbeitgeber - den britische Geheimdienst - stellen muss. Doch was ist ein Agent 007 ohne die Lizenz zum Töten?

22:50 Uhr, VOX, Safe House, Thriller

Der ehemalige CIA-Agent Tobin Frost (Denzel Washington) hat sich vor Jahren gegen sein Vaterland gewandt und verkauft nun die Geheimnisse Amerikas weltweit an den Höchstbietenden. Als er nach einem Angriff ausgerechnet im amerikanischen Konsulat in Kapstadt Zuflucht sucht, wird er in ein "Safe House" in Johannesburg gebracht und von den Agents befragt. Doch dann wird das Safe House von Unbekannten attackiert. Einzig dem jungen Agent Matt Weston (Ryan Reynolds) gelingt mit dem Verräter Frost die Flucht.