TV-Tipps: Tom Cruise bekämpft Aliens in "Edge of Tomorrow"

20:15 Uhr, ProSieben, Edge of Tomorrow, Sci-Fi-Action

Die Mimic-Aliens haben große Teile von Europa erobert und die dort lebende Bevölkerung dabei kaltblütig ermordet. Sie werden von einem Omega-Mimic geführt, welches die Fähigkeit besitzt, die Zeit um etwa einen Tag zurückzustellen. Auch wenn sich das weltweite Militär zur United Defense Force zusammengeschlossen hat, haben sie kaum eine Chance im Kampf gegen die Aliens. Kann Bill Cage (Tom Cruise) dies ändern?

20:15 Uhr, Das Erste, Krauses Umzug, Familienkomödie

Seit seine Schwester Elsa (Carmen-Maja Antoni) einen Demenzschub hatte, beschäftigt Krause (Horst Krause) die junge Köchin Paula (Pauline Knof) in seinem Gasthof. Sie hat den Laden gut im Griff und ihr Sohn Timo (Cai Cohrs) geht mittlerweile auf die örtliche Schule. Elsa lebt bei ihrem Schulfreund Lubo (Victor Choulman) in Pommern und besucht ihre Geschwister alle paar Wochen. Gerade steht wieder ein Abschied an, denn Elsa und Lubo reisen zurück in die alte Heimat. Da überkommt auch Meta (Angelika Böttiger) die Reiselust, schließlich ist Elsa gut versorgt und das Wohnmobil staubt in der Scheune vor sich hin.

20:15 Uhr, RTL, Bin ich schlauer als Verona Pooth?, Quiz

Wie schlau ist Verona Pooth wirklich? Und wer ist schlauer? Bin ich genauso schlau? Oder schlauer? Antworten liefert die Live-Show "Bin ich schlauer als Verona Pooth?". Ein eigens entwickelter, wissenschaftlich fundierter Test ermöglicht jedem Zuschauer, sich von zu Hause aus direkt mit Verona Pooth, ihren prominenten Gästen und dem Rest der Nation zu messen. Günther Jauch moderiert den Live-Test und erklärt dem Millionenpublikum die Fragen.

20:15 Uhr, ZDF, Der Staatsanwalt: Spiel, Satz, Tod, Krimiserie

Die Tennisspielerin Jana wird tot in der Dusche ihres Klubs gefunden. Genau da, wo ihr Vater Volker (Martin Lindow) vor Jahren ihre Vergewaltigung unterbrach, indem er den Angreifer brutal erschlug. Der vorzeitig aus der Haft entlassene Volker gerät unter Verdacht, weil er am selben Abend mit Tochter Jana gestritten hatte. Als Reuther (Rainer Hunold) erkennt, dass Jana eine geheime Beziehung zu ihrem Vergewaltiger hatte, bekommt der Fall eine völlig neue Wendung.

20:15 Uhr, Tele 5, Lakeview Terrace, Thriller

Chris (Patrick Wilson) und Lisa Mattson (Kerry Washington) sind frisch verheiratet und in ihr Traumhaus eingezogen. Doch das Glück ist von kurzer Dauer: Aufgrund ihrer verschiedenen Hautfarben geraten sie ins Fadenkreuz ihrer konservativen Nachbarn. Vor allem der Polizist Abel Turner (Samuel L. Jackson) hat ein ganz besonderes Auge auf das Paar geworfen und schikaniert es massiv. Langsam kommt es zum offenen Kampf zwischen den Mattsons und ihm.