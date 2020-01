TV-Tipps: Tom Cruise schmuggelt "Drogen für Amerika"

20:15 Uhr, ZDF, Neben der Spur: Erlöse mich, Thriller

Der Psychiater Dr. Joe Jessen (Ulrich Noethen) muss sich nicht nur mit der Tatsache auseinandersetzen, dass er jüngst einen Menschen erschossen hat. Auch seine Parkinson-Erkrankung macht ihm weiterhin schwer zu schaffen. Als dazu noch seine Praxis von einem Einbrecher verwüstet wird, scheint Joes mühsam aufrechterhaltene Fassade endgültig zu zerbröckeln. Dann aber entdeckt er, dass bei dem Einbruch eine Patienten-Akte gestohlen wurde - die von Milena Lorenz, einer jungen Frau, deren Ehemann vor einem halben Jahr spurlos verschwand.

20:15 Uhr, Das Erste, Unsere Erde aus dem All, Doku

Die Doku zeigt dem Zuschauer unseren blauen Planeten aus völlig neuen Perspektiven. Erstmalig werden Kameras eingesetzt, die an Satelliten die Erde umkreisen und mit aufwendigen Drohnenaufnahmen kombiniert. In der ersten Folge entdecken die Kameras inmitten des ewigen Eises der Antarktis auffällige braune Flecken. Sie scheinen hier fehl am Platz. Doch sind sie ein Hinweis auf eines der charismatischsten Tiere der Welt. Wie sich herausstellt, handelt es sich dabei um die Hinterlassenschaften einer sehr großen, bis dato unbekannten Kolonie von Kaiserpinguinen.

20:15 Uhr, kabel eins, Daredevil - Director's Cut, Fantasyactiondrama

Der kleine Matt Murdock und sein Vater Jack, der sich mit Boxkämpfen über Wasser hält, führen ein bescheidenes Leben in New York. Eines Tages verliert Matt bei einem Unfall, bei dem er mit radioaktivem Müll in Kontakt kommt, sein Augenlicht. Seine Erblindung hat allerdings zur Folge, dass Matts andere Sinneswahrnehmungen geschärft werden. Als sein Vater auf offener Straße ermordet wird, möchte Matt (Ben Affleck) seine einzigartige Begabung nutzen, um dessen Tod zu sühnen. Während er tagsüber als Anwalt tätig ist, sorgt er nachts als Superheld Daredevil auf den Straßen New Yorks für Recht und Ordnung.

20:15 Uhr, Tele 5, Treasure Guards - Das Vermächtnis des Salomon, Abenteuerposse

Das Siegel des Salomon - es hat sie alle in seinem Bann: die Archäologin Victoria (Anna Friel), ihren Vater Teddy (Andre Jacobs), den Vatikangesandten Angelo (Raoul Bova) und selbst Victorias Bruder Luca (Volker Bruch). Bei Ausgrabungen in Jordanien hat Victoria nämlich einen Hinweis auf den Ring gefunden. Doch statt miteinander, arbeiten einige gegeneinander - wie sich bald herausstellt.

22:15 Uhr, ZDF, Barry Seal - Drogen für Amerika, Thriller

Anfang der 1980er-Jahre ist Barry Seal (Tom Cruise) der jüngste Verkehrspilot der US-Fluggesellschaft TWA. Der sympathische Draufgänger, ein wahrer Flugkünstler, hat familiäre Verpflichtungen, kann Geld immer gut gebrauchen. Seine Arbeitgeber: der US-Geheimdienst und ein Drogenkartell. Mal macht er für die CIA Fotos in Südamerika, mal wirft er Drogen über den USA ab. Dann aber naht das Verhängnis in Gestalt von Lucys schwerfälligem Bruder JB (Caleb Landry Jones), dem Barry einen Job gibt.