In "Werk ohne Autor" (Das Erste) wird das Leben eines Malers von der NS-Zeit überschattet. Kapitän Reinhartz verliert in "Das Boot II" (ZDF) den Rückhalt seiner Mannschaft. In "Wir kaufen einen Zoo" (Sat.1) erlebt Matt Damon ein tierisches Abenteuer.

20:15 Uhr, Das Erste, Werk ohne Autor, Drama

Die DDR in den 1950er Jahren: Der hochtalentierte Maler Kurt Barnert (Tom Schilling) ist auf dem Weg, ein bedeutender Künstler des Sozialistischen Realismus zu werden. An der Dresdener Kunstakademie lernt er die begabte Modestudentin Ellie (Paula Beer) kennen. Für beide ist es Liebe auf den ersten Blick - und schon bald zieht Kurt als Untermieter in die großbürgerliche Villa von Ellies Familie ein. Dass ihr Vater, der angesehene Frauenarzt Professor Seeband (Sebastian Koch), wegen seiner NS-Verbrechen unter falschem Namen in dem Arbeiter- und Bauernstaat untertauchen musste, ahnt Kurt nicht.

20:15 Uhr, ZDF, Das Boot II (2), Weltkriegsdramaserie

Während in La Rochelle den jüdischen Familien der Transport nach Polen bevorsteht, haben die Kapitäne von Reinhartz (Clemens Schick) und Wrangel (Stefan Konarske) im Atlantik mit den Mannschaften ihrer U-Boote zu kämpfen. Von Reinhartz verliert ob seiner Pläne, sich den Amerikanern zu ergeben und ihnen die an Bord befindliche Enigma-Maschine auszuhändigen, den Rückhalt seiner Mannschaft. Wrangel seinerseits hat "U-822" endlich in Sichtweite und will es mitsamt Besatzung versenken.

20:15 Uhr, Sat.1, Wir kaufen einen Zoo, Familiendrama

Nach dem Tod seiner Frau will Benjamin Mee (Matt Damon) neu anfangen: Der Journalist sucht ein neues Zuhause für sich und seine beiden Kinder Rosie (Maggie Elizabeth Jones) und Dylan (Colin Ford) - und findet einen ganzen Zoo! Er kauft den abbruchreifen Tierpark und bringt das Gelände auf Vordermann. Unterstützt wird er dabei von der attraktiven Tierpflegerin Kelly (Scarlett Johansson), die Gefallen an Benjamin gefunden hat. Um nicht bankrott zu gehen, müssen sie so bald wie möglich eröffnen. Leichter gesagt als getan.

20:15 Uhr, kabel eins, Rush Hour, Actionkomödie

Als die Tochter des chinesischen Konsuls Han in Los Angeles entführt wird, fordert dieser Inspektor Lee (Jackie Chan) aus seiner Heimat als Verstärkung an. Das FBI ist von der Einmischung in ihre Arbeit nicht begeistert und teilt Lee den chaotischen Cop Carter (Chris Tucker) als Partner zu.

20:15 Uhr, ONE, Die Verlegerin, Medienpolitdrama

Washington, 1971. Katharine "Kay" Graham (Meryl Streep) steht als Verlegerin der traditionsreichen Washington Post vor einer Herausforderung: Durch den Börsengang will sie das stagnierende Unternehmen profitabel machen. Die Redaktion leitet Ben Bradlee (Tom Hanks), der sich mit der übermächtigen New York Times messen möchte. Als dort eine Skandalgeschichte über die wahren Hintergründe des Vietnamkriegs erscheint, setzt Ben seine Reporter sofort auf die unbekannte Quelle an, um selbst an die streng geheimen "Pentagon-Papers" heranzukommen.