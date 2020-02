TV-Tipps: Tragikomödie "Eine harte Tour" im Ersten

20:15 Uhr, Das Erste, Eine harte Tour, Tragikomödie

Der langjährige Freundeskreis von Clemens (Benjamin Sadler) und Corinna (Juliane Köhler) bemüht sich seit deren Scheidung, das Miteinander in einem äußerst heiklen Balanceakt aufrecht zu halten. Bis Clemens plötzlich stirbt. Die Clique beschließt, eine von Clemens vor seinem Tod gemeinsam geplante Wanderung zu gehen und in der Gipfelkapelle zum Gedenken ein Foto von ihm aufzuhängen. Doch wer soll mit? Die Exfrau? Oder seine neue, deutlich jüngere Partnerin? Und wer bestimmt eigentlich, wer gefragt werden soll?

20:15 Uhr, RTL, Der Bachelor, Kuppelsoap

Nach den ereignisreichen Homedates in Deutschland begrüßt der Bachelor die verbliebenen drei Ladys zurück in Mexiko. Bei einer Rafting-Tour verbringen Sebastian und die Frauen ein letztes Mal Zeit in der Gruppe, bevor auf den romantischen Dreamdates Zweisamkeit auf dem Plan steht und der Bachelor viel Zeit mit jeder Frau alleine verbringt. Wer muss in der vorletzten Nacht der Rosen, so kurz vor dem Finale, gehen?

20:15 Uhr, Sat.1, Das große Promibacken, Backshow

Die erste Aufgabe bietet große Vielfalt und jede Menge Lokalkolorit: Unter dem Motto "Bei mir Zuhaus" sollen die Promi-Hobbybäcker ein typisches Gericht aus ihrer Heimat kreieren. In der Technischen Prüfung entführt die Jury die Teilnehmer in Russlands Hauptstadt. Christian Hümbs erwartet "Moskauer Mousse-Türmchen", bevor in der dritten Runde eine Motiv-oder 3-D-Torte zu einem Jahrzehnt nach Wahl gebacken werden soll.

20:15 Uhr, NITRO, Rocky Balboa, Boxerdrama

16 Jahre nach seinem letzten Kampf führt Rocky Balboa (Sylvester Stallone) ein kleines Restaurant, in dem er seinen Gästen Geschichten aus seiner ruhmreichen Zeit als Box-Champ erzählt. Er trauert um seine Frau Adrian, die vor einigen Jahren an Krebs verstorben ist. Als ein TV-Sender einen virtuellen Kampf zwischen Rocky und dem amtierenden, aber bei den Fans unbeliebten Box-Champion Mason Dixon (Antonio Tarver) veranstaltet, den Rocky überraschend gewinnt, wird die Sportwelt wieder auf Rocky aufmerksam.

20:15 Uhr, Tele 5, The Others, Gruselthriller

Gegen Ende des Zweiten Weltkriegs: Grace (Nicole Kidman) wohnt mit ihren beiden gegen Licht hochallergischen Kindern in einem dunklen Chalet auf Jersey. Der Vater ist im Krieg. Eines Tages mehren sich seltsame Ereignisse. Tochter Anne (Alakina Mann) erzählt von unsichtbaren Menschen, die sich im Haus bewegen und mit ihr reden. Grace ist dabei, wahnsinnig zu werden.