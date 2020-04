TV-Tipps: TV-Tipps am Karfreitag

20:15 Uhr, Sat.1, Fack Ju Göhte 3, Komödie

Der Kultusminister hat vom schlechten Image der Goethe-Gesamtschule erfahren und donnert Gudrun (Katja Riemann) sämtliche Auflagen auf. Erfüllt sie diese nicht, wird die Schule geschlossen. Auch Zeki Müller (Elyas M'Barek) hat wenig zu lachen. Der Brennpunktlehrer versucht mit zweifelhaften Mitteln, seine Klasse durch das Abi zu prügeln. Nach dem ernüchternden Besuch im Berufsinformationszentrum gestaltet sich das jedoch schwieriger als gedacht.

20:15 Uhr, ProSieben, Pirates of the Caribbean: Salazars Rache, Abenteuerkomödie

Der barbarische Captain Salazar (Javier Bardem) schafft es, sich aus dem Teufelsdreieck zu befreien. Er schwört gnadenlose Rache und will alle noch lebenden Piraten töten - allen voran Captain Jack Sparrow (Johnny Depp). Dessen einzige Möglichkeit, Salazar zu besiegen, besteht darin, den Dreizack Poseidons in seine Hände zu bekommen, der ihm die Herrschaft über die sieben Weltmeere verleiht. Doch dazu muss er sich mit seinem Erzfeind Barbossa (Geoffrey Rush) verbünden.

20:15 Uhr, ZDF, Der Alte: Der schwarze Tunnel, Krimiserie

Mitten im Rudertraining bricht Tanja Kulik, Mittelfrau des Deutschen Frauen-Vierers, tot zusammen. Wie sich herausstellt, ist sie an der Mischung zweier Medikamente gestorben, eines davon ein bekanntes Dopingmittel - ein fatales Versehen oder Mord? Richard Voss (Jan-Gregor Kremp) und sein Team beginnen zu ermitteln. Zunächst mutet der Tod von Tanja Kulik nur wie ein tragischer Sportlertod an, aber schnell führt er Voss und seine Kollegen in die vom Erfolg getriebene Welt des Leistungssportes.

20:15 Uhr, VOX, Alles steht Kopf, Digitaltrickkomödie

In Rileys Welt steht alles Kopf. Als sie und ihre Eltern umziehen, geraten ihre Gefühle außer Kontrolle: Neues Zuhause, neue Schule und neue Begegnungen, das alles muss die 11-Jährige erst einmal verarbeiten. Begleitet wird Rileys Weg in die Erwachsenenwelt von fünf Emotionen: Freude, Angst, Zorn, Abscheu und Traurigkeit. Diese müssen von der Kommandozentrale in Rileys Kopf gesteuert werden, damit sie auch nicht aus dem Gleichgewicht geraten.

20:15 Uhr, RTLzwei, Ben Hur, Historienaction

Jerusalem 33 nach Christi in der Zeit des Messias: Durch eine Intrige seines Adoptivbruders Messala (Toby Kebbell) wird der angesehene und vermögende Judah Ben Hur (Jack Huston) von seiner Familie und seiner großen Liebe Esther getrennt und als Sklave auf eine römische Galeere verschleppt. Nachdem er sich fünf Jahre lang ohne Rechte durchkämpft und überlebt, kehrt er schließlich zurück nach Jerusalem mit nur einem Ziel: Rache.