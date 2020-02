TV-Tipps: Verzweifelte Suche in "Um Himmels Willen"

20:15 Uhr, Das Erste, Um Himmels Willen: Überraschungen, Familienserie

Anja Weber (Barbara Romaner) steht mit ihrem Sohn Finn (Neo Pollert) eines Morgens im Klosterhof und bittet die Nonnen um ihre Hilfe. Vor knapp 25 Jahren ist die junge Frau, damals noch ein Teenager, Mutter einer Tochter geworden. Das Kind wurde anonym zur Adoption freigegeben. Ihr zweites Kind, der kleine Finn, hat einen seltenen Gendefekt, er leidet unter Muskelschwund und wird in absehbarer Zeit auf einen Rollstuhl angewiesen sein. Da der Gendefekt mütterlicherseits vererbt wird, hofft Anja, mit der Hilfe von Schwester Hanna (Janina Hartwig) und Schwester Felicitas (Karin Gregorek) ihre Tochter Lisa ausfindig machen zu können.

20:15 Uhr, ZDF, Die Tricks der Lebensmittelindustrie: Turbo-Chips, Veggie-Burger & Co., Doku

Ob herzhaft, fruchtig oder cremig: Lebensmittelexperte Sebastian Lege verblüfft mit Einblicken in die Trickkiste der Industrie. Von profitablen Knabber-Snacks bis zur fiesen Proteinmasche. Die erstaunlichen Verfahren zur Optimierung des Gewinns demonstriert Lege mal in seiner "Food-Werkstatt", mal vor Ort bei Herstellern, wo im Mega-Ausmaß getrickst wird. Und wie immer stellt er Testesser auf die Probe: Wie leicht lassen sich die Sinne täuschen?

20:15 Uhr, ProSieben, Schlag den Besten, Spielshow

Wer überzeugt im großen Duell bei "Schlag den Besten"? In der ProSieben-Showreihe treten zwei Allround-Talente in verschiedenen Spielen gegeneinander an. Dabei geht es um Wettkampf und Fitness, um Köpfchen und Geschick. Dem Gewinner winken 50.000 Euro und noch viel mehr: Der Sieger oder die Siegerin darf in der darauffolgenden Show wieder antreten - und kann erneut gewinnen. Elton moderiert, am Mikro kommentiert Ron Ringguth.

20:15 Uhr, kabel eins, Troja, Schlachtenepos

Eigentlich wollen sich die verfeindeten Städte Troja und Sparta versöhnen, aber dann entführt der trojanische Prinz Paris (Orlando Bloom) Helena (Diane Kruger), die schöne Frau des spartanischen Königs. Der ist außer sich und bittet seinen Bruder Agamemnon (Brian Cox) um Hilfe, die bislang unbesiegte Festung Troja zu erobern. Doch es gibt nur einen Mann, der die dortigen Herrscher bezwingen kann: Achilles (Brad Pitt), der größte Krieger seiner Zeit.

20:15 Uhr, 3Sat, Treibjagd im Dorf, Krimidrama

Anton (Max von Thun) nimmt seinen Enkel Franzi (Enzo Gaier) mit zum Schießtraining. Doch der Junge verfehlt sein Ziel und trifft versehentlich den geliebten Opa. Franzis Oma Erna (Franziska Walser) hat ihre eigene Theorie zum Unfallhergang. Denn sie traut ihrem Schwiegersohn Franz, Franzis Vater, zu, auf Anton geschossen zu haben, weil die beiden Männer in stetem Streit lebten. Franzi schweigt. Denn immer, wenn er sich mitteilen will, hört ihm niemand zu. Nach Antons Tod gehen, von Erna beeinflusst, alle Dorfbewohner davon aus, dass Franzi den tödlichen Schuss abgegeben hat und es beginnt eine regelrechte Treibjagd.