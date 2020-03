TV-Tipps: Wer ist der Feuerteufel in "Blind ermittelt"?

20:15 Uhr, Das Erste, Blind ermittelt - Der Feuerteufel von Wien, Krimi

Als verdeckter Ermittler übernimmt Alexander Haller (Philipp Hochmair) einen ungewöhnlichen Kriminalfall: In einem Wiener Eliteinternat ist der Direktor in seinem eigenen Bett angezündet worden. Um den Mörder zu finden, schleust Kommissarin Laura Janda (Jaschka Lämmert) ihren blinden Ex-Chef als Musiklehrer ein. Als er die attraktive Kollegin Lotta Behrbach (Aenne Schwarz) kennenlernt, wird Alex von seinen Gefühlen überrascht. Seit dem Tod seiner Lebensgefährtin empfindet er zum ersten Mal wieder etwas für eine Frau. Um seine Arbeit nicht zu gefährden, muss er vor Lotta jedoch sein Geheimnis wahren.

20:15 Uhr, ZDF, Der Bergdoktor: Die Entscheidung, Familienserie

Die Zukunftspläne von Tine Bühler (Katja Studt) und ihrer Familie werden auf den Kopf gestellt, als Martin Gruber (Hans Sigl) bei ihrem Mann Thomas (Jophi Ries) eine beginnende Parkinson-Erkrankung diagnostiziert. Dass Thomas' Blutwerte jedoch nicht ins Bild passen, irritiert Dr. Gruber. Privat läuft es bei Martin besser: Anne (Ines Lutz) und er sind wild entschlossen, dieses Mal ihre Beziehung hinzukriegen - unter der Voraussetzung, dass er sich aus den Geschäften heraushält.

20:15 Uhr, Sat.1, Tammy - Voll abgefahren, Komödie

Tammy (Melissa McCarthy) gerät an den Rande eines Nervenzusammenbruchs, als sie ihr Auto zu Schrott fährt, ihren Job verliert und erfährt, dass ihr Mann eine Affäre hat. Kurzerhand beschließt sie, ihr bisheriges Leben hinter sich zu lassen und macht sich auf den Weg zu ihrer Oma Pearl (Susan Sarandon), um sich deren Wagen zu leihen. Doch die stellt Tammy das Auto nur unter zwei Bedingungen zur Verfügung: Pearl darf mitkommen und bestimmt, wohin die Reise geht.

20:15 Uhr, ProSieben, Germany's next Topmodel - by Heidi Klum, Castingshow

Skorpione, Spinnen, Kakerlaken. In Folge sechs dürfen die Topmodel-Anwärterinnen beim Insektenshooting keine Berührungsängste zeigen, denn die kleinen Tiere nehmen inmitten ihrer Gesichter Platz. Designer Peter Dundas stattet die #GNTM-Models beim Entscheidungswalk nicht nur mit seinen farbenfrohen Kreationen aus, sondern nimmt auch als Gastjuror an Heidi Klums Seite Platz.

20:15 Uhr, VOX, James Bond 007: Ein Quantum Trost, Actionthriller

James Bond (Daniel Craig) handelt nicht nur im Namen seiner Majestät, sondern führt nebenbei seinen ganz persönlichen Rachefeldzug: Nachdem eine Terrororganisation seine Geliebte Vesper Lynd in den Tod getrieben hat, will der Agent ihre Mörder finden. Eine Spur führt ihn schließlich nach Haiti, wo Dominic Greene (Mathieu Amalric) dubiose Geschäfte einfädelt. So wendet sich der bolivianische General Medrano (Joaquin Cosio) an Greene, um mit dessen Hilfe an die Macht des südamerikanischen Landes zu kommen. Bond begegnet der geheimnisvollen Camille (Olga Kurylenko), die noch eine ganz eigene Rechnung mit dem General zu begleichen hat.