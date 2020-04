TV-Tipps: Wiedersehen mit Hindernissen in "Ausgerechnet Sylt"

20:15 Uhr, ZDF, Ausgerechnet Sylt, Romantische Dramödie

Als die Sylter Rettungsschwimmerin Bente (Katja Studt) den Architekten Kevin (Fabian Busch) aus dem Wasser holt, ist ihr noch nicht klar, was für ein Problem sie sich da an Land gezogen hat. Denn wie sich herausstellt, gehört Bente auf Sylt das letzte Haus, das Kevin kaufen muss, um für seine Firma eine lukrative Ferienanlage zu bauen. Und ausgerechnet Bente ist die Anführerin des Widerstands gegen den Ausverkauf von Sylt. Schnell ist klar, dass die beiden sich aus Schulzeiten kennen. Doch Kevin hat keine guten Erinnerungen an seine Zeit auf Sylt.

20:15 Uhr, Das Erste, Der Zürich-Krimi: Borchert und der fatale Irrtum, Krimi

Dominique Kuster (Ina Paule Klink) kann sich nur kurz über die milde Strafe freuen, die sie für ihren 17-jährigen Mandanten Stefan (Joel Luttenberger) nach einer Prügelei herausgeholt hat. Denn auf dem Weg zum Gericht ist sein Pflegevater Christian Hunziker (Thomas Limpinsel) mit dem Auto tödlich verunglückt. Borchert (Christian Kohlund) und seine Chefin Dominique möchten der Witwe Martina (Jeanne Tremsal), die bereits Probleme mit der Jugendbehörde hat, und ihren drei Pflegesöhnen beistehen. Unterdessen macht die Polizei eine überraschende Entdeckung: In der Insulinkapsel des Diabetikers Hunziker befand sich nur Wasser!

20:15 Uhr, kabel eins, Ice Age, Digitrickspaß

Während alle Tiere in Richtung Süden wandern, zieht Mammut Manni alleine gen Norden. Unterwegs trifft er auf das hibbelige Faultier Sid, das sich ihm ungefragt anschließt. Die beiden werden unfreiwillig zu den Rettern eines Menschen-Babys, das von einer Horde Säbelzahntiger gejagt wird. Deren Mitglied Diego schließt sich dem ungleichen Duo an, um doch noch an das Kind zu gelangen. Doch während der Reise erleben die drei Tiere ungeahnte Abenteuer, die Diego zu denken geben.

20:15 Uhr, VOX, Transporter - The Mission, Actionthriller

Ex-Elitesoldat Frank Martin (Jason Statham) ist Spezialist für die Lieferung hochsensibler Waren. Wenn es sein muss, setzt er dafür sogar sein Leben aufs Spiel. In Miami hat er jetzt den Auftrag für einen ungewöhnlich komfortablen Job bekommen. Er soll ein Kind sicher zur Schule und zurück bringen. Doch als Männer eines weltweit operierenden Drogenkartells den Jungen vor seinen Augen entführen und ihn mit einem tödlichen Virus infizieren, beginnt für Frank ein unerwartet gnadenloser Kampf - gegen die Zeit und gegen ein scheinbar übermächtiges Drogenkartell, das über Leichen geht.

20:15 Uhr, ZDFneo, Star Trek, Sci-Fi-Abenteuer

Das romulanische Raumschiff "Narada" unter der Führung von Captain Nero (Eric Bana) kommt aus der Zukunft und greift das Föderationsschiff "Kelvin" an. Als Nero dessen ersten Offizier liquidiert, übernimmt Captain George Kirk (Chris Hemsworth) das Kommando. Er kann die Mannschaft evakuieren, darunter seinen gerade geborenen Sohn James T. Kirk, bevor er sich und das Schiff opfert, um die Romulaner aufzuhalten. Doch Nero gibt nicht auf, denn er will Rache nehmen an Spock und der gesamten Föderation, die er für den Tod von Romulus und seiner Familie verantwortlich macht.