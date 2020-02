TV-Tipps: Wird Kloster Kaltenthal endgültig verkauft?

20:15 Uhr, Das Erste, Um Himmels Willen: Loslassen, Familienserie

Obwohl das kleine Klosterhofkonzert ein voller Erfolg war, ist die Stimmung bei den Kaltenthaler Nonnen gedrückt. Weihbischof Landkammer (Wolfgang Böck) hatte in letzter Minute Wind von der Veranstaltung bekommen und kocht seither vor Wut. Sein Plan, das Kloster an Bürgermeister Wöller (Fritz Wepper) zu verkaufen, scheint beschlossen. Einzig Schwester Sina (Romina Küper) sieht noch optimistisch in die Zukunft: Einige junge Frauen melden sich auf ihrem Blog, um mehr über das Leben als Nonne zu erfahren.

20:15 Uhr, ZDF, ZDFzeit: Der große Warentest - Richtig gut schlafen, Doku

Welche Produkte sind mangelhaft, welche sehr gut? Von Matratzen über Bettdecken bis zu rezeptfreien Schlafmitteln - Marcus Niehaves und die Stiftung Warentest führen durch den Waren-Dschungel. In dem Zusammenhang nimmt die Doku einen Trend unter die Lupe: In letzter Zeit wird immer wieder für besonders schwere Bettdecken geworben. Sie sollen ruhigeren Schlaf bewirken. Ein Experiment zeigt, für wen diese bis zu zwölf Kilogramm schweren Decken geeignet sind - und für wen nicht.

20:15 Uhr, 3Sat, Männer ticken, Frauen anders, Komödie

Alice Tanner (Julia Koschitz), Chefanalystin einer Rating-Agentur, hat es fast geschafft auf ihrem Weg nach ganz oben in der Mainmetropole Frankfurt. Da wird ihr Michael von Marck (Tim Bergmann) als Konkurrent serviert. Er soll ein zweites Gutachten für die Firma Solarisopt erstellen. Denn einer der Firmenvorsitzenden hat Zweifel an Alices Urteilskraft geäußert, als bekannt wurde, dass sie mit einem verheirateten Kunden einen One-Night-Stand hatte.

20:15 Uhr, ServusTV, The Dressmaker - Die Schneiderin, Kleinstadtgroteske

Die Überraschung im australischen Städtchen Dungatar ist groß, als Tilly Dunnage (Kate Winslet) nach langer Abwesenheit in ihren Heimatort zurückkehrt. Vor allem die Älteren erinnern sich noch gut, wie Tilly als Kind und vermeintliche Mörderin an einem Mitschüler aus der Gemeinde verstoßen wurde. Inzwischen hat die Australierin als Modeschneiderin in Europa Karriere gemacht. Was ihre wohlhabende Tochter im trostlosen Dungatar will, darüber wundert sich auch Tillys schwer erkrankte Mutter Molly (Judy Davis).

20:15 Uhr, kabel eins, Galaxy Quest - Planlos durchs Weltall, Parodie

Die Darsteller einer Science-Fiction-Serie, die vor 20 Jahren im Fernsehen lief, treten in ihren Kostümen immer noch regelmäßig vor ihren zahlreichen Fans auf. Doch eines Tages tauchen Außerirdische auf, die nicht wissen, dass es sich lediglich um eine Show handelt. Sie entführen den tapferen Commander Peter Quincy Taggart (Tim Allen) und dessen Schauspielkollegen. Die vermeintlichen Helden sollen den Außerirdischen im Kampf gegen feindliche Invasoren beistehen.