Natürlich schön - ganz ohne Beauty-Eingriffe: Mode-Ikone Twiggy hat verraten, warum sie mit über 70 stolz auf ihre Fältchen ist.

In den Swinging Sixties war sie eine absolute Mode-Ikone. Und auch heute mit über 70 Jahren sieht Lesley Lawson alias Twiggy (73) immer noch blendend aus. Im Interview mit dem britischen Online-Portal "Daily Mail" hat sie nun mehr über ihr Schönheitsgeheimnis und ihre Gedanken zum Thema Altern in Würde verraten. So habe sie sich zum Beispiel nie unters Messer gelegt und auch kleine Schönheitskorrekturen mithilfe von Botox und anderen Mitteln ziehe sie nicht in Erwägung. "Ich bin irgendwie stolz auf meine Falten", so das ehemalige Supermodel.

Abneigung gegen Botox und Co.

Sie verstehe es zwar, wenn andere kleine Änderungen vornehmen würden, doch für sie persönlich komme das im Moment nicht infrage. Von Injektionen halte sie sehr wenig: "Davon bekommen die Leute lustige Wangen, die aussehen als hätte man Wattebäuschen in sie hineingestopft. Das würde mir Angst machen", so Twiggys Meinung zu Botox, Hyaluronsäure und anderen Behandlungen, mit denen Fältchen unterspritz werden.

Unkompliziertes Styling im Alltag

Wenn sie nicht gerade auf Events unterwegs sei, sei ihr Styling sehr praktisch veranlagt: Normalerweise läuft Twiggy laut eigenen Aussagen im Alltag ungeschminkt mit Pferdeschwanz herum. "Das bin ich, wenn ich unterwegs bin. Sonnenbrille und die Haare unter eine Baseballkappe gestopft." Fit hält sie sich mit einer Pilates-Session einmal pro Woche. Das habe ihr gegen ihr Rückenleiden geholfen, an dem sie seit ihrem 60. Lebensjahr gelitten habe.

Sie mag es nicht, "Oma" genannt zu werden

Twiggy, die 2019 mit dem britischen Orden "Dame Commander" ausgezeichnet wurde, liebt ihr ganz normales Leben an der Seite ihres Ehemannes Leigh Lawson (77) und im Kreis ihrer Familie und Freunde, wie sie im Interview weiter verrät. "Ich liebe es in den Supermarkt zu gehen, einfach ganz normale Dinge. Ich liebe meinen Job, aber mein Leben ist ein echtes Leben mit Leigh und meinen Kindern, meinen Enkeln, meinen Freunden." Allerdings möge sie es nicht, wenn ihre Enkel sie Großmutter nennen würden, ihr Spitzname bei den Kindern sei "Mimi".

Mit Leigh Lawson ist Twiggy seit 1988 verheiratet. Ihre Tochter Carly Witney (45) stammt aus ihrer Ehe mit ihrem verstorbenen ersten Ehemann Michael Witney. Derzeit entstehen sowohl ein Film als auch ein Musical, die das Leben der britischen Modeikone dokumentieren.