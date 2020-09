Tyler Perry: Filmproduzent schafft es in den Klub der Milliardäre

Vom Obdachlosen zum Milliardär: Der amerikanische Regisseur, Schauspieler, Produzent und Drehbuchautor Tyler Perry hat es geschafft.

Hollywood hat laut dem US-Wirtschaftsmagazin "Forbes" einen neuen Milliardär: Regisseur, Schauspieler, Produzent und Drehbuchautor Tyler Perry (50, "Meet The Browns") darf sich in einen exklusiven Kreis von milliardenschweren Stars einreihen. Dazu gehören unter anderem: Talkshow-Ikone Oprah Winfrey (66), US-Rapper Jay-Z (50) oder auch "Star Wars"-Erfinder George Lucas (76).

"Forbes" schätzt Perrys Nettovermögen auf eine Milliarde US-Dollar. Mehr als 1,4 Milliarden Dollar soll er seit 2005 verdient haben. 1.200 Fernsehfolgen, 22 Filme und zwei Dutzend Theaterstücke schmücken bereits seinen Lebenslauf. An all seinen Projekten besitzt das einst obdachlose Multitalent die Rechte. Allein seine Filme sollen bis heute knapp eine Milliarde eingespielt haben.

Zahlreiche Häuser

Perry wuchs in ärmlichen Verhältnissen in New Orleans auf. Heute besitzt er Häuser in Atlanta, New York, Los Angeles und Jackson Hole, Wyoming. In seiner Villa in den Hügeln von Beverly Hills wohnten vorübergehend schon Prinz Harry (35) und seine Frau Meghan (39) mit ihrem Sohn Archie (1).