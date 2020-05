Tyler Rake: Extraction: Netflix-Action mit Chris Hemsworth auf Rekordjagd

Einer der Gewinner der Corona-Krise ist der Streamingdienst Netflix. Von den vielen neu abgeschlossenen Abos beim Branchenriesen profitiert auch der Action-Thriller "Tyler Rake: Extraction" mit Chris Hemsworth (36, "Thor") in der Hauptrolle. Glaubt man den Angaben von Netflix, wurde keine Eigenproduktion in den ersten vier Wochen öfters angesehen. So hätten bereits über 90 Millionen Haushalte den Streifen mit "Thor"-Star Hemsworth aufgerufen. Das würde dem Werk der "Avengers Endgame"-Regisseure Joe und Anthony Russo den erfolgreichsten Start bescheren, den eine Netflix-Produktion je hatte.

Darüber hinaus hätte der Film gute Chancen, zur erfolgreichsten Netflix-Produktion aller Zeiten zu werden. Doch ist bei derartigen Angaben immer eine gewisse Vorsicht geboten, da Netflix in der Vergangenheit gerne seine Auswertungsmaßstäbe zu bestimmten Statistiken variiert hatte. Zusätzlich gilt seit der Umstellung des Auswertungsmodells ein Film oder eine Serie auf Netflix bereits als "gesehen", wenn man davon zwei Minuten gestreamt hat.

Gute Karten auf ein Prequel oder Sequel

Nichtsdestotrotz geht das Action-Feuerwerk gerade durch die Decke, was auch an Hollywood-Star Chris Hemsworth liegen dürfte. In einem Instagram-Video bedankte sich der australische Schauspieler für das zahlreiche Streamen bei den Zuschauern. Dazu gab der 36-Jährige noch eine vielversprechende Prognose auf einen zweiten Teil des Films ab: "Es wurde viel über Fortsetzungen und Prequels und alles mögliche geredet und danach gefragt, und ich kann nur sagen: wer weiß! Aber mit dieser Menge an Unterstützung würde ich ziemlich begeistert noch einmal in die Rolle zurückzuspringen." Eine offizielle Bestätigung zu einer möglichen Fortsetzung von "Tyler Rake: Extraction" gibt es aber noch nicht.