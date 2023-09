Udo Lindenberg kündigt eine wichtige Operation an. Die Ursache dafür sieht er vor allem in seinem Beruf.

Eine ernste Nachricht unterhaltsam verpackt: Udo Lindenberg (77) braucht ein neues Knie, wie er seinen Instagram-Followerinnen und Followern Donnerstagnacht mitgeteilt hat.

In dem Post nennt er sich "Dr. Humpelberg" und beschreibt das gesundheitliche Problem mit blumigen Worten: "Alles easy Leude - nur Sportverletzung am Knie. ewiges Konditionsgejogge, Bühnenaction ohne Ende, immer wieder auf die Knie knallen, im Liegen singen, Rolle rückwärts. Jetzt is mal n Knie el kaputto", so der nach wie vor sehr erfolgreiche Musiker, Schriftsteller und Maler.

Die anstehende Knie-Operation nimmt er zumindest verbal auf die leichte Schulter: "Krieg die Tage n neues eingebaut, zak zak, dann sprintet die Gazelle wieder los über die Bühnen in den Stadien und Arenen. also no Panik - nur im Moment bin ich Dr. Humpelberg", schreibt der Wahl-Hamburger weiter. Eine lange Pause sieht er danach auch nicht auf sich zukommen, stattdessen läuft die Reha-Phase seiner Vorstellung nach so ab: "Bald neues Knie drin, dann kommt mal kurz die Piratenkrücke und die Augenklappe. Piraten der Karibik. Also Fans, keep cool, es ist nur die Ruhe vor dem nächsten Sturm yeah", so Lindenberg.

Einen beruflichen Sturm hat er im Übrigen gerade hinter sich, aber einen erfrischenden, sommerlichen. Denn das Duett "Komet" von Lindenberg und Rapper Apache 207 (25) schlug ein wie ein solcher und dominierte die Charts bis in den Sommer hinein nach Belieben.

Liebevolle Genesungswünsche der Fans

Die Fans wünschen ihrem Idol indes nur das Beste: Unter seinen Post schreiben sie so freundliche Dinge wie: "Schnelle Genesung, lieber Udo, steckst es ja mit viel Humor weg... das kann nur gut werden." Oder: "Gute Besserung [...] Wird alles gut und dann sprintest du wieder um den Komet." Eine andere Userin kommentiert: "Du rockst das ohne Panik!" Zu lesen ist auch: "Auf das du bald wieder springst wie ein junges Reh."

Garniert sind alle die Genesungswünsche mit jeder Menge roter Herzchen und grüner Kleeblätter.