Udo Lindenberg und Apache 207 haben mit "Komet" einen Uralt-Rekord übertroffen: Kein anderes deutschsprachiges Lied war länger auf der Eins.

Der Mega-Hit "Komet" von Udo Lindenberg (77) und Apache 207 (25) jagt von Rekord zu Rekord. Wie aus den aktuellen Offiziellen Deutschen Single-Charts, ermittelt von GfK Entertainment, hervorgeht, ist der Song das am häufigsten an der Spitze platzierte deutschsprachige Lied überhaupt.

"Komet" steht zum 17. Mal an der Spitze der Single-Charts und löst damit den Matthias-Reim-Hit "Verdammt - ich lieb' dich" mit 16 Wochen auf Platz eins ab. Insgesamt standen nur zwei weitere Lieder ebenfalls 17 Mal auf der Spitzenposition: der Disco-Klassiker "Rivers Of Babylon" von Boney M. und der 2017er-Sommerhit "Despacito" von Luis Fonsi feat Daddy Yankee. Dieser neue Rekord winkt also in der kommenden Woche.

In einem kurzen Statement zeigt sich Lindenberg von dem erneuten Erfolg begeistert: "Yeahhh. Wow. Wer hätte das gedacht ... absolut geflasht." Sein rappender Kollege Apache 207 erklärt zum erneuten Triumph: "Es ist schön zu sehen, dass 'Komet' verschiedene Generationen vereint und damit diese Erfolge erreichen darf. Wir sind überwältigt und freuen uns, dass unsere Musik so etwas bewirken kann." "Komet" erschien im Januar 2023 und befindet sich seitdem, nun bereits seit 25 Wochen, ununterbrochen auf einem der ersten beiden Plätze der Single-Charts.

Apache 207 auch in den Album-Charts in den Top drei vertreten

Auf Platz zwei und drei der Charts stehen wie auch schon in der Vorwoche Ski Aggu, Jost & Otto Waalkes mit "Friesenjung" gefolgt von "Tabu" von Yung Yury & Damn Yury. Als einziger Neueinsteiger in den Top 5 findet sich der Rapper Bonez MC mit seinem neuen Song "So" wieder. Mehr Bewegung ist hingegen in den Album-Charts zu finden: Hier springt Kollegah mit seinem neuen Werk "La Deutsche Vita" auf Anhieb auf die Eins. Platz zwei geht als Reentry an Taylor Swift und "Speak Now". Platz drei nimmt Apache 207 mit "Gartenstadt" ein, der sich im Vergleich zur Vorwoche einen Platz nach oben arbeiten konnte.