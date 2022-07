Im altehrwürdigen Old Trafford in Manchester steigt das Eröffnungsspiel der Fußball-EM der Frauen.

Die Fußball-EM der Frauen in England beginnt, Deutschland greift ab Freitag ins Geschehen ein. So sind Fans live im TV und per Stream dabei.

Der Frauenfußball feiert am Mittwochabend ein Fest. Zum Auftakt der EM in England im traditionsreichen Old Trafford in Manchester vermelden die Veranstalter ausverkauftes Haus, rund 74.000 werden zum Eröffnungsspiel erwartet. So sehen Fußball-Fans die Frauen-EM live im Free-TV und Livestream.

Das Eröffnungsspiel bestreitet Gastgeber England gegen Österreich. Das Erste steigt ab 20:15 Uhr in die Vorberichterstattung mit Claus Lufen und Nia Künzer ein, ehe Christina Graf die 90 Minuten aus Old Trafford ab 21:00 Uhr kommentiert. Im Online-Angebot der Sportschau bietet die ARD auch einen Livestream an.

ARD, ZDF und DAZN: Keines der 31 EM-Spiele verpassen

Alternativ haben DAZN-Kunden die Option, England gegen Österreich live bei DAZN zu streamen, hier kommentiert Christoph Fetzer. Auch für die übrigen 30 EM-Partien hat der Streaminganbieter die Rechte und zeigt die komplette Europameisterschaft in voller Länge.

Bei den Öffentlich-Rechtlichen teilen sich ARD und ZDF abwechselnd die Übertragung, wobei nicht alle Partien im Free-TV zu sehen sind. Ist dies einmal nicht der Fall, bieten beide Sender jedoch in ihrem Online-Angebot Livestreams an.

Alle DFB-Partien im Free-TV zu sehen

Definitiv dabei sind das Erste und das ZDF jedoch bei allen Deutschland-Spielen: Den Auftakt bestreiten die DFB-Damen am Freitag um 21:00 Uhr gegen Dänemark. Mit den Däninnen haben die Deutschen noch eine Rechnung offen, denn bei der letzten EM 2017 waren sie es, die für das Viertelfinal-Aus der DFB-Frauen sorgten.

Das zweite Gruppenspiel Deutschlands gegen Spanien wird dann im Ersten zu sehen sein (Dienstag, 12. Juli, 21:00 Uhr), bevor das abschließende Gruppenspiel gegen Finnland wieder im ZDF läuft (Samstag, 16. Juli, 21:00 Uhr). Beide Sender bieten in ihrem Online-Angebot jeweils auch Livestreams an.

Deutschlands Fußball-Frauen sind bei der Europameisterschaft eine feste Größe im Favoritenkreis. Seit der ersten EM 1989 haben die DFB-Damen nur drei Spiele bei dem Turnier verloren und acht von zwölf Mal den Titel gewonnen, zwischen 1995 und 2013 sogar sechs Mal in Folge.