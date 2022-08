Zoe Saldana trauert um "Star Trek"-Star Nichelle Nichols. Die Frauen hatten eine besondere Verbindung: Beide verkörperten die Rolle Uhura.

Die Nachricht von Nichelle Nichols' (1932-2022) Tod löste in Hollywood eine Welle der Trauer aus. Die Schauspielerin spielte die Kommunikationsoffizierin Lieutenant Uhura in der "Star Trek"-Serie (1966-1969) und schrieb damit Fernsehgeschichte. Ab 2009 übernahm Zoe Saldana (44) die Rolle in der Reboot-Reihe. Auf Instagram nimmt die 44-Jährige jetzt Abschied.

"Ich wusste, dass ich in große Fußstapfen treten musste, als ich für die Rolle der Uhura ausgewählt wurde", schrieb die Schauspielerin in einem langen Post. "Nichelle gab mir ein sicheres Gefühl und sagte mir, ich solle sie mit allem Selbstvertrauen der Welt spielen."

Nichelle Nichols habe für viele den Weg geebnet

Nichols zu treffen, sei für Saldana ein ganz besonderer Moment gewesen. "Ihre Energie war jedes Mal ansteckend." Sie sei eine Ikone und eine erstaunliche Frau gewesen, "die einen Weg geebnet hat, der so vielen gezeigt hat, wie man farbige Frauen in einem anderen Licht sehen kann".

Ihr Streben nach Gleichberechtigung sei unerschütterlich gewesen. "Ich hoffe, dass wir ihr Andenken weiterhin aufrecht halten, indem wir ihr erstaunliches Werk feiern und die Botschaft von Frieden und Gleichheit unter allen Menschen verbreiten." Neben den liebevollen Worten veröffentliche Saldana mehrere Bilder, die beide Schauspielerinnen nebeneinander oder Nichols in ihrer Rolle als Uhura zeigen. Der Post endet mit den Worten: "Ruhe in Kraft, Königin Nichelle."

Nichelle Nichols wurde 89 Jahre alt

Nichelle Nichols verstarb Samstagnacht (30. Juli) in Silver City, New Mexico. Sie wurde 89 Jahre alt. Ihr Sohn Kyle Johnson teilte die traurige Nachricht am Sonntag auf seinem Instagram-Account mit: "Gestern Abend ist meine Mutter, Nichelle Nichols, eines natürlichen Todes gestorben." Dazu postete er ihren Stern auf dem Hollywood Walk of Fame, auf dem ein Strauß Rosen liegt.