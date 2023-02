US-Ausgabe von "The Masked Singer"

Emotionaler Moment in der US-Version von "The Masked Singer": Das 97-jährige TV-Urgestein Dick Van Dyke steckte unter einem der Kostüme.

In der US-Version der auch hierzulande erfolgreichen TV-Show "The Masked Singer" sind schon zahlreiche spektakuläre Stars demaskiert worden - unvergessen der Moment, als sich aus einem Schnecken-Kostüm urplötzlich Kermit der Frosch schälte. In der Auftaktfolge zu Staffel neun sorgte die erste Enthüllung des Abends bei Publikum und Jury für Schnappatmung - und rührte Nicole Scherzinger (44) gar zu Tränen. Denn wer da unter der drolligen Gartenzwerg-Verkleidung zum Vorschein kam, war das 97 Jahre alte Kino-, TV- und Entertainer-Urgestein Dick Van Dyke.

Dass es ihn nach seiner Darbietung von Billie Holidays Song "When You're Smiling" als erstes erwischt hatte, geriet glatt zur Nebensache. Zumal ihm nach der Demaskierung eine besondere Ehre zuteilwurde: Statt wie sonst üblich noch einmal dieses Lied zu performen, stimmte er den Hit seiner "Mary Poppins"-Figur (Schornsteinfeger Bert) an - "Supercalifragilisticexpialigetisch". Das sorgte auch bei den anderen Jury-Mitgliedern - Musiker Robin Thicke (45), Schauspielerin Jenny McCarthy (50) und Komiker Ken Jeong (53) - für Nostalgie pur.

Der lebt noch?

Im Interview mit "Entertainment Weekly" sprach Van Dyke über die frenetische Reaktion nach seiner Enthüllung bei "The Masked Singer". Dass niemand vor der Demaskierung auf ihn getippt hatte, führte er auf einen ganz einfachen Grund zurück: "Sie waren so überrascht. Ich bin herausgestiegen und alle Kinnladen sind runtergeklappt. Ich glaube, dass einige Menschen dachten, ich wäre schon tot", scherzt der Entertainer.

Dick Van Dyke ist seit über 60 Jahren im Showgeschäft tätig, den Auftakt stellte seine "The Dick Van Dyke Show" Anfang der 60er Jahre dar. Acht Jahre lang (1993-2001) war er zudem der Star der beliebten Krimi-Reihe "Diagnose: Mord". 2018 wirkte er in der Neuauflage "Mary Poppins' Rückkehr" mit Emily Blunt (39) in der Titelrolle mit.