Jamie Lynn Spears ist bereit, sich für die Tanzshow "Dancing with the Stars" herauszufordern.

Jamie Lynn Spears nimmt an der US-Version von "Let's Dance" teil. Ihre Gage will die kleine Schwester von Popstar Britney Spears spenden.

Britney Spears' (41) jüngere Schwester Jamie Lynn Spears (32) wird an der US-Version von "Let's Dance" teilnehmen. Das hat die 32-Jährige heute im US-Frühstücksfernsehen auf dem Kanal ABC enthüllt. Die Sängerin und Schauspielerin plant, ihre Gage aus der Tanz-Show "Dancing with the Stars" den streikenden Schauspielern und Drehbuchautoren in Hollywood zu spenden.

Jamie Lynn Spears: "Ich bin bereit, mich selbst herauszufordern"

Spears' Teilnahme an der mittlerweile 32. Staffel des US-Tanzformats wurde in der Morgensendung "Good Morning America" bekanntgegeben. Sie wird wie "Dancing with the Stars" vom US-Kanal ABC ausgestrahlt. Dort gefragt, ob sie bereit für die anspruchsvolle Herausforderung sei, antwortete Spears: "Ich weiß nicht, ob man jemals zu einhundert Prozent bereit sein kann, etwas so Großes anzunehmen." Die einst durch die Nickelodeon-Serie "Zoey 101" (2004-2008) bekannt gewordene Schwester von Britney Spears sei jedoch bereit, sich "selbst herauszufordern".

Ihren Verdienst möchte Spears nach eigener Aussage den streikenden Schauspielerinnen und Schauspielern und Drehbuchautorinnen und -autoren in der US-amerikanischen Filmindustrie zukommen lassen. Auf diese Art wolle sie "ihrer Gemeinschaft" in einer Zeit etwas zurückgeben, "in der sie sich selbst nichts zurückgeben können."

Bei "Dancing with the Stars" wird Spears an der Seite von Profitänzer Alan Bersten (29) auftreten. Neben der Sängerin und Schauspielerin stehen bereits Reality-TV-Star Ariana Madix (38) und US-"Bachelorette" Charity Lawson (27) als Teilnehmerinnen fest. Model Tyra Banks (49) scheidet in Staffel 32 als Moderatorin aus und wird ersetzt durch Tänzerin und Schauspielerin Julianne Hough (35). Der ehemalige "Der Prinz von Bel-Air"-Star Alfonso Ribeiro (51) bleibt auch weiterhin Moderator der US-Tanzshow.

"Dancing with the Stars" ist die US-amerikanische Version der britischen Fernsehsendung "Strictly Come Dancing". In Deutschland läuft das Erfolgsformat seit 2006 unter dem Titel "Let's Dance".