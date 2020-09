Usher ist erneut Vater geworden. Die Geburt seiner Tochter verkündete der Sänger auf Instagram und verriet sogleich den Babynamen.

Vaterfreuden für Usher (41, "Yeah!"): Der R&B-Sänger und Schauspieler hat die Geburt seines ersten Kindes mit seiner Freundin Jenn Goicoechea verkündet. In einem Instagram-Post schreibt der Sänger: "Wir sind so glücklich und voller Liebe angesichts der Geburt unseres wunderschönen Mädchens: Sovereign Bo Raymond. Stevie Wonders Song 'Isn't She Lovely' läuft in Dauerschleife." Auf dem dazugehörigen Foto ist ein kleines Händchen des Mädchens zu sehen. Laut dem US-Magazin "People" kam die Kleine bereits am Donnerstag (24. September) in Los Angeles zur Welt.

Usher und Jenn Goicoechea, die Vizepräsidentin von Epic Records, waren erstmals im vergangenen Oktober zusammen auf einem Konzert gesehen worden. Der Sänger hat bereits zwei Kinder aus seiner Ehe mit Tameka Foster (49) - seinen Sohn Naviyd (geb. 2008) und dessen älteren Bruder Usher Raymond V (geb. 2007). Foster und Usher waren zwischen 2007 und 2009 verheiratet.