Ist dies das endgültige Liebes-Outing? Der "GZSZ"-Star Valentina Pahde postet ein verräterisches Bild mit dem Profisportler Dominik Gührs.

War dies das offizielle Liebes-Outing? Der "GZSZ"-Star Valentina Pahde (28) hat auf ihrem Instagram-Account ein verdächtiges und gleichzeitig verräterisches Bild mit Wakeboard-Profi Dominik Gührs (33) gepostet. Die Schauspielerin hält sich gerade in Cannes auf, bei den dortigen Filmfestspielen. Auf ihrem Account teilte sie eine Reihe von Bildern aus Südfrankreich, auf denen sie auf einem Balkon posiert.

Auf den meisten Fotos ist sie allein, doch auf einem Bild ist Dominik Gührs zu sehen. Die "GZSZ"-Darstellerin und der Sportler stehen in eindeutiger Pose da. Er hat den Arm um ihre Hüfte gelegt. Sie berührt ihn am Oberkörper.

Der professionelle Wakeboarder hat auf seinem Instagram-Account ein ganz ähnliches Foto in inniger Umarmung aus Cannes gepostet. Doch offiziell bestätigt ist weiterhin nichts. Für die Follower der beiden steht eine Liaison aber nun eindeutig fest. "Ich freue mich sooo für euch", heißt es da oder "Wie süß seid ihr zwei bitte?!".

Schon länger Gerüchte um eine Beziehung

Gerüchte um eine Partnerschaft von Valentina Pahde und Dominik Gührs gibt es schon länger. So kommentierte sie auffällig oft unter seinen Posts in den sozialen Medien, mit Herz- oder Feueremojis. Vor ein paar Wochen teilte Pahde ein erstes gemeinsames Bild von einer Hochzeit in München. Das Bild garnierte sie sogar mit einem Herzsymbol.

Obwohl Valentina Pahde ihre Fans in den sozialen Medien stets auf dem Laufenden hält, bleibt ihr Liebesleben unter Verschluss. Als sich während ihrer "Let's Dance"-Teilnahme Gerüchte um eine Beziehung mit dem Fußballer Rúrik Gíslason (35) regten, schwieg die Schauspielerin eisern.