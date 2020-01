Vanessa Hudgens und Austin Butler: Trennung nach acht gemeinsamen Jahren?

Die US-Schauspieler Vanessa Hudgens (31, "High School Musical") und Austin Butler (28, "Once Upon a Time... in Hollywood") sollen sich nach acht Beziehungsjahren getrennt haben. Das bestätigte ein Insider der US-Seite "US Weekly": "Vanessa und Austin haben sich offiziell getrennt, und Vanessa hat denen, die ihr nahestehen, von ihrer Trennung erzählt", wird er zitiert. Eine offizielle Bestätigung, die unter anderem "People" bei den Sprechern des Paares angefragt hat, gibt es allerdings nicht.

Vanessa Hudgens und Austin Butler machten ihre Liebe im Herbst 2011 öffentlich. Spekulationen über eine mögliche Trennung waren laut geworden, nachdem es den Anschein hatte, die beiden hätten die jüngsten Weihnachtsfeiertage und Silvester nicht zusammen verbracht. Denn sie hatte Fotos von sich in einem schwarzen Ballkleid mit Diadem auf dem Kopf auf Instagram gepostet - von Butler keine Spur. Auch beim anschließenden Winterausflug in der Schweiz war er auf keinem ihrer Fotos zu sehen.

Die beiden haben im vergangenen Jahr verschiedene Projekte in unterschiedlichen Ländern gedreht. Hudgens arbeitete an Netflix-Weihnachtsfilmen in Großbritannien, während Butler im anstehenden Elvis-Presley-Biopic die Titelrolle übernehmen wird.