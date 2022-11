Sängerin Vanessa Mai trauert um ihren Großvater. In den sozialen Medien nahm sie mit emotionalen Worten Abschied.

Vanessa Mai (30) hat ihren Großvater verloren. In einer Instagram-Story schrieb sie zu einem Bild mit ihm: "Auch wenn es das Leben ist und Dido sehr alt wurde, fühlt es sich trotzdem an, als würde ein Stück Identität wegbrechen. Aber ich weiß, dass Baka und Dido jetzt beide über uns wachen. An einem schönen Ort." Die Sängerin fügte hinzu: "Meine schönsten Kindheitserinnerungen trage ich immer bei mir. Und, Mama und Papa: Ich hab euch lieb." In einem weiteren Post hatte sie zuvor bereits - offenbar an ihre Großeltern gerichtet - erklärt: "Ich hab euch lieb und ich danke euch für meine schönsten Kindheitserinnerungen."

In Doku spricht sie über den Großvater

Für die Doku "Mai Time Is Now" hatte Vanessa Mai auch in Kroatien gedreht, wo sie ihren Großvater besuchte. Die Serie, die im Oktober im Ersten erschien, begleitete die Sängerin beruflich und privat über einen längeren Zeitraum.

Anfang November hatte Vanessa Mai in der "Giovanni Zarrella Show" im ZDF mitgeteilt, dass sie neue Musik mit ihrer Band Wolkenfrei, mit der sie ursprünglich breitere Bekanntheit erlangt hat, veröffentlichen möchte. Im kommenden Jahr soll ein neues und letztes Album erscheinen. "Nächstes Jahr, genau vor zehn Jahren, hat mein Weg begonnen [...] mit Wolkenfrei. Und anlässlich dieses Zehnjährigen wird es tatsächlich im nächsten Jahr nochmal ein letztes Wolkenfrei-Album geben."

SpotOnNews