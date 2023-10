Mit einer Hommage an das berühmte Paar Romy Schneider und Alain Delon hat Vanessa Mai ihrem Mann Andreas Ferber zum Geburtstag gratuliert.

Sängerin Vanessa Mai (31) hat zum Geburtstag ihres Mannes Andreas Ferber (40) ihren ganz persönlichen Romy-Schneider-Moment mit ihren Fans auf Instagram geteilt. Auf der sozialen Plattform postete sie ein Schwarz-Weiß-Foto, das an eine berühmte, erotisch aufgeladene Szene aus dem Film "Der Swimmingpool" von 1969 erinnert. Darin spielen Romy Schneider (1938-1982) und ihr Ex-Partner Alain Delon (87) ein Paar, das während seines Sommerurlaubs in Saint-Tropez in einen Mordfall verwickelt wird.

Vanessa Mai wünscht ihrem Mann Gesundheit und Glück

Das Original-Foto mit der Szene aus dem Film veröffentlichte Mai im zweiten Slide ihres Instagram-Posts. Zum Foto, das sie und ihren Mann verliebt an einem Sandstrand liegend zeigt, schreibt die 31-Jährige: "Happy Birthday an meinen Seelenverwandten, besten Freund, Lieblingsmenschen, Partner in Crime. Ich wünsche dir nichts sehnlicher, als dass du gesund und glücklich bleibst."

Vanessa Mai ist seit 2017 mit Andreas Ferber, dem Stiefsohn der Schlagersängerin Andrea Berg (57), verheiratet. Die beiden sind bereits seit 2013 ein Paar. Der 40-Jährige ist nicht nur Mais Ehemann, sondern auch als ihr Manager tätig.

Die Sängerin wurde 2012 als Mitglied der Band Wolkenfrei bekannt. Ab 2015 war sie die alleinige Besetzung der Formation, bis sie sich 2016 dazu entschied, den Künstlernamen nicht mehr zu verwenden. Trotzdem veröffentlichte sie zuletzt im März 2023 ein letztes Album als Wolkenfrei mit dem Titel "Hotel Tropicana".

SpotOnNews