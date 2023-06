Vatertag in den USA Familie schickt rührende Grüße an Bruce Willis

Von Bruce Willis über Michael Douglas bis David Beckham: Zum Vatertag posten ihre Familien liebevolle Zeilen.

Während hierzulande die Väter schon an Christi Himmelfahrt gefeiert werden, sind die Dads in den USA und Großbritannien später dran. Jeden dritten Sonntag im Juni ist es dort traditionell so weit. Zahlreiche Promis posteten am Wochenende liebevolle Worte an ihre Ehemänner und Väter.

"Wir lieben unseren Girldad": Demi Moore ist Bruce Willis "immer dankbar"

Besonders an Herz gehen die Grüße an Bruce Willis (68). Für den Action-Star ist es der erste Vatertag, nachdem seine Familie öffentlich gemacht hatte, dass er an frontotemporaler Demenz leidet. Demi Moore (60), die von 1987 bis 2000 mit Willis verheiratet war, postete einen alten Schnappschuss ihres Ex-Mannes. Darauf albert der Schauspieler mit den noch kleinen Töchtern Rumer (heute 34), Scout (31) und Tallulah (29) herum, streckt wie die Mädchen die Zunge heraus.

"Ich werde dir immer dankbar sein, dass du mir diese drei wunderschönen Mädchen geschenkt hast", schrieb Demi Moore zu dem Bild. "Wir lieben unseren Girldad."

Emma Heming-Willis grüßt "großartigsten Vater, den ich kenne"

Auch Bruce Willis' aktuelle Ehefrau Emma Heming-Willis (45) nutzte den Vatertag, um ihre "tiefe Wertschätzung und ihren Respekt" für ihren Mann auszudrücken. Sie bezeichnete seine Erziehung der beiden gemeinsamen Töchter Mabel (11) und Evelyn (9) zwar als "unkonventionell"- was er ihnen beibringe, werde aber "Generationen überdauern". Zu den Werten, die er seinen Kindern vermittle, gehören "bedingungslose Liebe, Freundlichkeit, Stärke, Mitgefühl, Geduld, Großzügigkeit, Widerstandskraft."

Emma Heming-Willis schloss ihren Instagram-Text mit Glückwünschen an "den großartigsten Vater, den ich kenne". Dazu stellte sie ein aktuelleres Bild, dass Bruce Willis und seine Tochter Mabel beim Kuscheln zeigt.

Catherine Zeta-Jones feiert zwei Männer, Gwyneth Paltrow drei

Catherine Zeta-Jones (53) grüßte via Instagram gleich zwei Väter. Einmal feiert sie ihren Mann, Michael Douglas (78), als "den besten Vater, den meine Kinder haben könnten". Das seit 2000 verheiratete Paar hat die gemeinsamen Kinder Dylan (22) und Cary (20).

Zeta-Jones erinnerte auch an ihren Schwiegervater Kirk Douglas (1916-2020). "Wir lieben dich und vermissen dich", schrieb sie. Auf dem Foto, dass sie postete, sind Kirk, Michael und die beiden Kinder zu sehen.

Kate Hudson (44) feierte auf Instagram derweil ihren Stiefvater. Die Schauspielerin wuchs mit Schauspieler Kurt Russell (72) auf, seit 1983 ist er der Partner ihrer Mutter Goldie Hawn (77). "Oh, wie wir dich lieben, Pa", schrieb Kate Hudson. Sie wünschte Kurt Russell den "glücklichsten Feiertag". "Ich liebe dich", schloss die Schauspielerin ihren Text, den ein Bild des feiernden Russell im Kreis der Familie begleitete.

Gwyneth Paltrow (50) schickte in ihrer Instagram-Story gleich drei Männern ihre Glückwünsche. Zunächst grüßte sie ihren Gatten Brad Falchuk (52), mit dem sie seit 2018 verheiratet ist. Sie bezeichnet ihn nicht nur als besten Hundevater der Welt, sondern auch als besten Stiefvater für ihre Kinder Apple (19) und Moses (17). Auch deren Vater Chris Martin (46) wünschte sie zum Vatertag alles Gute. Und zuletzt teilte sie ein altes Bild mit ihrem Vater, dem 2002 verstorbenen Produzenten Bruce Paltrow.

Beckhams feiern UK-Vatertag

Nicht nur in den USA, sondern auch in Großbritannien wurde am Sonntag der Vatertag zelebriert. Victoria Beckham (49) nutzte den Anlass, um ihren David (48) zu feiern. Sie postete auf Instagram eine Bilderstrecke, die den Ex-Fußballer mit den vier gemeinsamen Kindern zeigt. "Du bist wirklich unser Ein und Alles", schrieb das ehemalige Spice Girl. "Wir lieben dich so, so sehr".