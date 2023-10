Für Verena Kerth und Marc Terenzi ist die Welt trotz anderslautender Schlagzeilen in Ordnung: "Unsere Beziehung ist für uns perfekt."

Verena Kerth (42) feiert ihre Liebe zu Sänger Marc Terenzi (45). "Unsere Beziehung ist für uns in allen Belangen perfekt, harmonisch und innig", erklärte sie in einem Interview mit "20 Minuten". Die 42-Jährige, die mit ihrem Partner zur "Hanselmann's Wiesn" in Zürich eingeladen wurde, sagte weiter: "Es gibt nur ein Wir, alles andere wird ausgeblendet. Wenn wir uns um andere Meinungen gekümmert hätten, dann würden wir heute nicht hier zusammen sitzen."

Verena Kerth: Es gab "Höhen und Tiefen"

Sie hätten "als Paar Höhen und Tiefen" gehabt, so die Moderatorin in Bezug auf negative Schlagzeilen rund um ihre Partnerschaft, "aber unsere Beziehung ist viel mehr, was Außenstehende nicht sehen können oder wollen".

Verena Kerth und Marc Terenzi wohnen seit einem Jahr zusammen

Marc Terenzi und Verena Kerth haben kürzlich einen ersten Jahrestag gefeiert. "Wir wohnen nämlich seit einem Jahr zusammen. Marc ist zwei Wochen vor der Wiesn letztes Jahr von Berlin nach München gezogen." Und auch die Hochzeitsvorbereitungen laufen, verrät Kerth im "20 Minuten"-Interview: "Aber mehr wollen wir jetzt noch nicht verraten. In Kürze kommen aber Details, versprochen."

Das Paar ist seit Januar verlobt

Im Januar hatten sich der US-Sänger und die Moderatorin verlobt. Terenzi hatte in einer Folge von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" um die Hand seiner Freundin angehalten. Nachdem Kerth kurz zuvor als Kandidatin ausgeschieden war, konnte Terenzi sie in einer Dschungelcamp-Episode bei RTL mit einem romantischen Picknick und einem Blumenstrauß am Strand überraschen, um die entscheidende Frage zu stellen.

Terenzi war von 2004 bis 2010 mit Sarah Connor (43) verheiratet, die Trennung gaben die beiden bereits 2008 bekannt. Das Ex-Paar hat einen Sohn und eine Tochter zusammen. Vor der Beziehung zu Kerth war der Sänger unter anderem mit Jenny Elvers (51) liiert. Kerth sorgte mit ihren Beziehungen zu Fußball-Star Oliver Kahn (54) und Medienmanager Martin Krug (65) für Aufsehen.