Marc Terenzi und Verena Kerth - hier auf dem Münchner Oktoberfest - heirateten in Las Vegas in bayerischer Tracht.

Sie haben es gewagt! In Las Vegas gaben sich Verena Kerth und Marc Terenzi das Jawort. Die beiden heirateten in bayerischer Tracht.

Marc Terenzi (45) und Verena Kerth (42) haben es getan: Die beiden sind verheiratet! Das bestätigten sie nach verräterischen Posts auf ihren Instagram-Accounts in einem Interview der "Münchner Abendzeitung". "Wir haben es einfach für uns getan, weil wir es in Deutschland nicht geschafft haben", sagte Kerth demnach. Man kenne sich seit 24 Jahren und habe sich nun getraut. Auch Terenzi kommt dort zu Wort: "Das ist alles so verrückt. Ich kann das alles noch gar nicht glauben. Jetzt wird gefeiert."

Der Instagram-Account von Kerth ließ die Trauung bereits vor der offiziellen Bestätigung schon mehr als vermuten. Wie dort in zahlreichen Storys zu sehen ist, befinden sich die beiden aktuell in Las Vegas. Auf einem der Bilder posieren sie vor der dortigen Little White Chapel, die wohl berühmteste Hochzeitslocation der Welt. Auf dem Schnappschuss zeigt sich Kerth in einem bodenlangen weißen Dirndl mit feiner Spitzenschürze von Designerin Astrid Söll. Zudem hält sie einen Hochzeitsstrauß in ihrer Hand. Kerth zu ihrem Outfit: "Natürlich habe ich als echtes Münchner Kindl Tracht gewählt."

Terenzi wählte zur Trauung passend eine bayerische Lederhose inklusive einer üppigen, Charivari genannten, Schmuckkette. Dies kombinierte er mit einem weißen Hemd und passender weißer Weste. Der Sänger rundete sein Outfit mit einer angesteckten weißen Rose ab. Wenige Stunden zuvor postete Kerth bereits ein kurzes Video, das sie im Luxor Hotel zeigt, wie zwei Stylistinnen ihre Haare in Form bringen und sie festlich schminken.

Nach dem Little-White-Chapel-Foto gab es von Kerth drei Fotos vom festlichen Abendessen in Las Vegas, bei dem der Brautstrauß standesgemäß auf dem Tisch platziert wurde. Auch Terenzi ließ auf seinem Instagram-Profil seine Fans an der Hochzeit teilhaben. Dort postete er ebenfalls das Bild vor der Hochzeitskapelle und ebenso die Styling-Vorbereitungen an seiner neuen Ehefrau, allerdings aus anderer Perspektive.

Marc Terenzi und Verena Kerth verlobten sich im Januar 2023 in Australien

Seine lachende Ehefrau fotografierte er außerdem bereits in ihrem Hochzeitskleid im Hotelzimmer, wie sie sich gerade ihre Schuhe anzieht. Dazu schrieb er nur das Wörtchen "Dreamwoman", zu Deutsch "Traumfrau". Terenzi und Kerth verlobten sich medienwirksam im Januar 2023 im Rahmen des diesjährigen Dschungelcamps. Nachdem Kerth dort als Teilnehmerin der RTL-Show "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" aus dem Camp flog, wurde sie von ihrem Partner Terenzi empfangen, der am Strand um ihre Hand anhielt.

In den letzten Tagen, Wochen und Monaten waren die beiden oft mit negativen Schlagzeilen in der Öffentlichkeit. So wurde zum Beispiel ein Strafbefehl wegen sexueller Belästigung einer Minderjährigen gegen Terenzi bekannt, der im März aus seiner Band Team 5ünf flog. Der Sänger legte mittlerweile allerdings Einspruch gegen den Strafbefehl ein. Über seinen Anwalt ließ er mitteilen, dass sämtliche Vorwürfe "hanebüchen" seien.

Terenzi war von 2004 bis 2010 mit Sarah Connor (43) verheiratet, die Trennung gaben die beiden bereits 2008 bekannt. Das Ex-Paar hat einen Sohn und eine Tochter zusammen. Vor der Beziehung zu Kerth war der Sänger unter anderem mit Jenny Elvers (51) liiert. Kerth sorgte mit ihren Beziehungen zu Fußball-Star Oliver Kahn (54) und Medienmanager Martin Krug (65) für Aufsehen.