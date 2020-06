Veronica Ferres: Diese Hollywood-Projekte hat sie in der Pipeline

Wiedersehen mit Veronica Ferres (54): Die Schauspielerin feiert mit der Komödie "Unter deutschen Betten" (2017) am Montagabend Free-TV-Premiere in Sat.1. Aktuell ist die 54-Jährige in Sachen Film vor allem international unterwegs. Diese Filme mit echten Hollywood-Hochkarätern hat sie in der Pipeline.

"Every Breath You Take"

In dem Psycho-Thriller "Every Breath You Take" spielt Veronica Ferres an der Seite von Oscarpreisträger Casey Affleck (44, "Manchester by the Sea") sowie Sam Claflin (33, "Ein ganzes halbes Jahr") und Michelle Monaghan (44, "The Path"). In dem Film kommt ein Psychiater (Affleck) in größte Nöte, als eine seiner Patientinnen Selbstmord begeht. Als er ihren Bruder zu sich nach Hause einlädt und dieser dort seiner Frau und Tochter begegnet, kommt es zum Drama. Im Januar 2020 wurde bekannt, dass auch Ferres' Tochter Lilly Krug (19) eine Rolle in dem Thriller übernommen hat. Einen offiziellen Kinostarttermin gibt es bisher nicht.

"Best Sellers"

Im November 2019 war zu lesen, dass Veronica Ferres das Comedy-Drama "Best Sellers" dreht. Unter der Regie von Lina Roessler steht sie gemeinsam mit Schauspielikone Sir Michael Caine (87, "Gottes Werk und Teufels Beitrag") vor der Kamera. Caine hat gleich zwei Oscars zu Hause stehen. In "Best Sellers" geht es um einen pensionierten Autor, der sein letztes Buch mit einem jungen Verleger realisieren will. Ein Termin für den offiziellen Kinostart steht bisher nicht fest.

"Love, Weddings and Other Disasters"

In der Komödie "Love, Weddings and Other Disasters" hat Veronica Ferres neben Diane Keaton (74, "Was das Herz begehrt") und Jeremy Irons (71, "Die Affäre der Sunny von B.") eine Rolle übernommen. Darin geht es um eine Gruppe von Hochzeitsplanern, die ihren Kunden einen unvergesslichen Tag bescheren möchten. Doch privat kämpfen sie mit ihren eigenen Problemen. Regie führt Dennis Dugan (73, "Kindsköpfe"). Wann die Komödie hierzulande ins Kino kommt, ist bisher nicht bekannt.

"Dreamland"

In die Welt der Opiode taucht Veronica Ferres an der Seite von Oscargewinner Gary Oldman (62, "Die dunkelste Stunde") sowie Armie Hammer (33, "Call Me by Your Name") und Evangeline Lilly (40, "Ant-Man and the Wasp") im Drogen-Thriller "Dreamland" ein. In der kanadisch-belgischen Co-Produktion sollen drei Drogen-Geschichten miteinander kollidieren. Veronica Ferres fungiert als einflussreiche Geschäftsführerin eines Pharmakonzerns, der ein neues Schmerzmittel auf den Markt bringen will, das nicht süchtig macht. Ein offizieller Kinostart wurde noch nicht verkündet.

Damit nicht genug. Veronica Ferres ist zudem mit ihrer Produktionsfirma Construction Film an einem neuen Netflix-Projekt mit Sandra Bullock (55, "Bird Box") beteiligt. Die Vorbereitungen dazu laufen seit vier Jahren und Nora Fingscheidt ("Systemsprenger") wird Regie führen.