Vicky Leandros gibt ein Zusatzkonzert in der Hamburger Elbphilharmonie. Zum Auftakt ihrer Abschiedstour spielt sie damit drei Mal dort.

Vicky Leandros (70) wird ein drittes Mal auf die Bühne der Hamburger Elbphilharmonie treten: Die Sängerin hat ein Zusatzkonzert für den 24. März angekündigt. Ihre Doppelkonzerte am 25. März waren laut Konzertveranstalter "innerhalb weniger Tage nach Ankündigung restlos ausverkauft" und die Nachfrage nach weiteren Tickets sei hoch gewesen.

"Grund genug für Vicky Leandros mit einem weiteren Konzert am 24.03. ab 20 Uhr erneut die Champagnerkorken knallen zu lassen und gemeinsam mit ihren Fans eine riesen Party zu feiern", heißt es in einer Mitteilung. Die beiden Konzerte am 25. März sind für 15 Uhr und 20 Uhr angesetzt. Dass die Musikerin drei Konzerte in der Elbphilharmonie nacheinander spielt, habe noch kein Solo-Pop-Act vor ihr geschafft.

Ihre Freude über die neu angekündigte Show brachte Leandros, die zum dritten Mal in der Hamburger Elbphilharmonie gastiert, auch bei Instagram zum Ausdruck: "Ich liebe das Leben! Um so mehr freue ich mich, dass ich nun ein weiteres, drittes Konzert [...] spielen darf." Tickets für das Zusatzkonzert gibt es bereits bei Eventim und an allen bekannten Vorverkaufsstellen.

Abschied von der Live-Bühne

Die Auftritte sind der Startschuss zu Leandros' Abschiedstour "Ich liebe das Leben". Nach der Hamburger Elbphilharmonie folgt erst wieder am 9. Oktober 2023 ein Auftritt in der Kölner Philharmonie. Im Frühjahr 2024 sind dann die letzten Auftritte geplant. Das Programm der "Ich liebe das Leben"-Tournee hat laut Ankündigung eine Mischung aus Chanson, Pop, Soul, Schlager, griechischer Folklore bis hin zu Rocksongs zu bieten.

Im November 2022 hatte Vicky Leandros erklärt, dass ihre Tour im Herbst 2023 die letzte sein soll und sie sich danach zurückziehen wolle. "Ich denke, es wird Zeit aufzuhören", so die Sängerin. Als Grund für diese Überlegung führt sie an: "Im Sommer bin ich 70 Jahre alt geworden. Da fängt man an, über die Endlichkeit des Lebens nachzudenken. Irgendwann muss es vorbei sein."