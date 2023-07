Die schwedische Königsfamilie zeigte sich an Victorias Ehrentag in der Borgholmer Burgruine.

So verbrachte sie ihren 46. Geburtstag

Victoria von Schweden So verbrachte sie ihren 46. Geburtstag

Die schwedische Kronprinzessin Victoria hat im Kreise ihrer Familie ihren 46. Geburtstag verbracht. Auch ihre Schwester war dabei.

Sie strahlte mit der Sonne um die Wette: Die schwedische Kronprinzessin Victoria hat am Freitag (14. Juli) bei bestem Sommerwetter ihren 46. Geburtstag gefeiert. Dazu zeigte sich die gesamte Königsfamilie - einschließlich ihrer Schwester Madeleine (41) - einträchtig auf der Insel Öland.

Der König rief zum Salut auf

Die Feierlichkeiten starteten am Nachmittag im Schloss Solliden, wo Victoria sich mit ihrem Mann Daniel (49) und den beiden Kindern ihren Untertanen zeigte und gut gelaunt zum Kinderchor der Borgholmer Kulturschule mitwippte. Wie gewohnt ließ ihr Vater König Carl XVI. Gustaf (77) sie viermal hochleben. Die künftige schwedische Königin zeigte sich sommerlich in einem cremefarbenenen, schulterlangen Kleid aus Spitze.

Anschließend ging es zum Konzert in der Burgruine Borgholm, das auch im Fernsehen übertragen wurde. Die Königsfamilie zeigte sich dabei gut gelaunt. Auch Victorias Geschwister samt Partner nahmen teil, ihre Kinder blieben jedoch im Gegensatz zu Oscar (7) und Estelle (11) daheim. Da Madeleine mit ihrer Familie derzeit auf Öland ihren Sommerurlaub verbringt, konnte sie an dem Ehrentag dabei sein. Erst vor Kurzem war bekannt geworden, dass sich ihr geplanter Rückzug nach Schweden auf das nächste Jahr verschiebt. Während Victorias Bruder Carl Philipp (44) und ihr Schwager Chris O'Neill (49) Anzüge trugen, wählten ihre Schwägerin Sofia (38) und ihre Schwester Madeleine sommerliche Pastell-Töne. Victorias Mutter, Königin Silvia (79), zog in einem pinkfarbenen Kostüm die Blicke auf sich.

Die Thronfolgerfamilie strahlte um die Wette

Einige Schnappschüsse vom Victoriatag sind auch auf der Instagram-Seite des Königshauses zu sehen. Darauf lacht Victoria glücklich mit ihrem Mann und ihren Kindern. Sie zeigte sich gerührt "von einer großen Schar von Gratulanten", die sie auf Schloss Solliden besuchte.

Während des Geburtstagskonzerts zu Ehren der Kronprinzessin verlieh sie ihren "Victoria Preis" an den erfolgreichen schwedischen Eishockeyspieler Erik Karlsson (33). Der hatte sich schon im Vorfeld gefreut: "Ich bin natürlich sehr stolz und es wird mir Spaß machen, nach Hause nach Schweden zu kommen und die Auszeichnung entgegenzunehmen. Besonders diesen Preis. Mein Vater wird sich so freuen."