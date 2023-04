Jeremy Renner absolviert nach seinem Schneepflug-Unfall bereits wieder Auftritte. In Los Angeles lief er mit Gehstock zu einem TV-Studio.

Mit Jeremy Renners (52) Genesung scheint es gut voranzugehen. Der Schauspieler, der am Neujahrstag bei einem Unfall mit seinem Schneepflug schwer verletzt wurde, kehrt zunehmend zurück ins Rampenlicht. Nun kam der 52-Jährige zu Fuß zu einem Auftritt bei "Jimmy Kimmel Live!". In das Studio in Los Angeles lief er mit Hilfe eines Gehstocks. Der Marvel-Star wurde Medienberichten zufolge von Fans bejubelt, als er das Studio betrat und einigen von ihnen Autogramme gab. Vom Publikum in der Talkshow wurde Renner mit Standing Ovations begrüßt. Mit einem breiten Grinsen im Gesicht führte der Schauspieler sogar einen kleinen Tanz auf, bevor er Platz nahm.

Keine Organe zerstört

In der TV-Show sprach Renner erneut über seinen schweren Unfall. Er bestätigte, dass ihm dabei "ungefähr 35" Knochen gebrochen wurden. Der Schauspieler war am 1. Januar unter seinen Schneepflug geraten. Er versuchte damals in das Fahrzeug zu steigen, als die Pistenraupe auf seinen Neffen zurollte. Renner erklärte bei Jimmy Kimmel (55), wie viel Glück er gehabt habe. Der Schneepflug habe "alle Wirbel verfehlt", keine Organe zerstört, sein Gehirn sei nicht angeschwollen. "Mein Auge ist herausgesprungen, das ist komisch, aber ja ... Ich hatte großes Glück, dass keines der Organe zerstört wurde."

Dem schweren Unfall, der ihm beinahe das Leben kostete, kann Renner offenbar sogar etwas Positives abgewinnen. "Mein erster bewusster Gedanke war so etwas wie 'Mein Kalender ist für den Rest des Jahres frei!'", scherzte er. Er hätte eigentlich ein voll verplantes Jahr vor sich gehabt. Er fügte hinzu, dass seine Zeit im Krankenhaus und seine Genesung es ihm ermöglichten, Gewicht zu verlieren und ein Laster aufzugeben. Er habe etwa 20 Pfund abgenommen und mit dem Rauchen aufgehört, erklärte der Hollywood-Star.

Jeremy Renner bewarb mit dem Auftritt auch seine neue Doku-Serie "Rennervations", die am 12. April in vier Folgen beim Streamingdienst Disney+ erscheinen wird.