"Mission: Impossible 7", "Indiana Jones 5" und der "Barbie"-Film: Der Kino-Sommer 2023 hat einige große Blockbuster zu bieten.

Der Kino-Sommer 2023 steht vor der Tür - und bietet Superhelden-Spektakel, den mit Spannung erwarteten "Barbie"-Film sowie Harrison Fords (80) Abschiedsvorstellung als Indiana Jones. Die größten Kino-Blockbuster der kommenden Wochen und Monate in der Übersicht.

"The Flash", 15. Juni

Mit dem Superheldenfilm "The Flash" wird nach Konkurrent Marvel auch das DC-Universum zum Multiversum. Ezra Miller (30) spielt den bereits aus "Justice League" (2017) und "Batman v Superman: Dawn of Justice" (2016) bekannten, überaus schnellen Titelhelden. In seinem ersten Solofilm versucht The Flash, die Vergangenheit rückgängig zu machen, um den Tod einer geliebten Person zu verhindern - mit unvorhersehbaren Konsequenzen.

Das Besondere an "The Flash": Durch das Multiversums-Konzept wird Michael Keatons (71) Rückkehr als Batman möglich. Keaton verkörperte den Dunklen Ritter in Tim Burtons (64) universell geliebten Comicfilm-Klassikern "Batman" (1989) und "Batmans Rückkehr" (1992). Ben Affleck (50), der ebenfalls Batman spielt, Sasha Calle (27) und Michael Shannon (48) komplettieren den Cast.

"Indiana Jones und das Rad des Schicksals", 29. Juni

Am 29. Juni startet der wohl am meisten erwartete Blockbuster des Sommers in den deutschen Kinos. In "Indiana Jones und das Rad des Schicksals" wird Schauspiel-Ikone Harrison Ford noch ein letztes Mal zum Peitsche schwingenden Archäologen aus dem Titel. Der Abenteuerfilm setzt den bei Fans nicht besonders gut aufgenommenen "Indiana Jones und das Königreich des Kristallschädels" aus dem Jahr 2008 fort.

"Indy" legt sich dieses Mal mit Nazis rund um den von Mads Mikkelsen (57) gespielten Jürgen Voller an, die in den 1960er Jahren bemüht sind, nachträglich den Lauf der Geschichte zu ändern. In weiteren Rollen sind "Fleabag"-Star Phoebe Waller-Bridge (37) als Indys Patentochter Helena Shaw sowie Antonio Banderas (62) zu sehen. James Mangold (59) löst Steven Spielberg (76) als Regisseur ab.

"Mission: Impossible - Dead Reckoning Teil eins", 13. Juli

Superstar Tom Cruise (60) will es noch einmal wissen. Nach dem überaus erfolgreichen "Mission: Impossible - Fallout" aus dem Jahr 2018 kehrt der Actionstar noch ein letztes Mal als Agent Ethan Hunt zurück - für das zweiteilige Finale der "Mission: Impossible"-Filmreihe. In "Mission: Impossible - Dead Reckoning Teil eins" kriegt es Hunt mit einem neuen Widersacher namens Gabriel (Esai Morales, 60) zu tun, und muss nicht weniger als den gesamten Planeten retten.

"Mission: Impossible"-Fans können sich auf bekannte Gesichter unter den Schauspielern wie Simon Pegg, Rebecca Ferguson oder Ving Rhames freuen. Ganz neu mit dabei ist neben Schurken-Darsteller Morales Marvel-Star Hayley Atwell (41). "Mission: Impossible - Dead Reckoning Teil zwei" soll dann im Juni 2024 in den Kinos starten, und das langlebige Agentenfilm-Franchise beenden.

"Oppenheimer", 20. Juli

Starregisseur Christopher Nolan (52), der unter anderem durch "Inception" (2010), "Interstellar" (2014) und die "Dark Knight"-Trilogie (2005-2012) bekannt geworden ist, erzählt in "Oppenheimer" von der Entwicklung der ersten Atombombe im Manhattan Project. Cillian Murphy (47) spielt die Titelfigur J. Robert Oppenheimer (1904-1967). Daneben gehören die Oscarpreisträger Matt Damon, Rami Malek und Gary Oldman sowie "Iron Man" Robert Downey Jr., Emily Blunt und Florence Pugh zum beeindruckenden Star-Ensemble des Historienfilms.

"Barbie", 20. Juli

Am 20. Juli startet die mit Spannung erwartete Komödie "Barbie" mit den Superstars Margot Robbie (32) und Ryan Gosling (42) in den Hauptrollen von Barbie und Ken. Schon die bonbonfarbenen Trailer zur so fantasievollen wie originellen Verfilmung der legendären Spielzeugpuppe sorgten für Furore. Nun freuen sich Kinozuschauer darauf, wie Barbie unter der Regie von "Lady Bird"-Filmemacherin Greta Gerwig (39) ihr Spielzeugland verlässt, um die echte Welt kennenzulernen.

"The Equalizer 3 - The Final Chapter", 31. August

Den Kino-Sommer beschließt Oscarpreisträger Denzel Washington (68), der ein letztes Mal als "Equalizer" Robert McCall auftritt. Im Actionfilm "The Equalizer 3 - The Final Chapter" nimmt es der Superstar gleich mit der italienischen Mafia auf. Ex-Regierungsagent McCall möchte nämlich im Süden Italiens seinen Frieden finden, entdeckt dort jedoch, dass seine neuen Freunde unter der Kontrolle der örtlichen Mafia stehen. Kurzerhand nimmt er es mit den mächtigen, neuen Kontrahenten auf.