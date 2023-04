Die ersten Eiskugeln gehen bereits über die Theke. Welche Sorten sind 2023 besonders angesagt? Ein Interview mit dem verrückten Eismacher.

Die ersten warmen Tage stehen vor der Tür und damit auch die Lust auf einen Besuch in der Eisdiele um die Ecke oder in der Stadt. Dieses Jahr liegt neben alkoholischen Sorten auch gesünderes High-Protein-Eis im Trend, wie Matthias Münz, in München und im Fernsehen bekannt als "Der verrückte Eismacher", im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news verrät.

Welche Eissorten sind dieses Jahr schwer angesagt?

Matthias Münz: Die beliebtesten Eissorten dieses Jahres sind alle alkoholischen Eissorten: Bier, Champagner-Himbeere, Gin Tonic, Moscow Mule, Mai Tai, Baileys usw. Aber auch gesündere Eissorten mit weniger Zucker und hohem Proteinanteil sind sehr begehrt.

Wir experimentieren bereits erfolgreich mit High-Protein-Eissorten mit mind. 30 Prozent weniger Zucker und mind. zehn Gramm Protein pro Kugel. Diese Eiskugeln sind ideal für Sportler, haben einen perfekten, cremigen Geschmack und sorgen für eine gute Eiweißzufuhr nach dem Workout. Als verrückte Alternative gibt es unser Buffala-Wurm-Eis, das ebenfalls voller Proteinen ist und perfekt mit Nusskreationen harmoniert.

Sie sind bekannt für ihre extravaganten Eissorten. Was probieren Sie dieses Jahr noch aus?

Münz: Dieses Jahr gibt es zum ersten Mal bei uns Eisbecherkreationen, wie bspw. unser Bavarian-Becher mit je einer Kugel Weißwurst, Bier, Obatzter, Sahne, Topping aus süßem Senf, Schnittlauch und dekoriert mi einer Salzbrezen.

Außerdem haben wir Kreationen wie den Grinsekatzenbecher oder den Alice-D-Becher. In letzterem sind enthalten: Champagnereis, eine Schneeball-Kugel (Raffaelloeis), Cannabiseis und Whiskeyeis, Sahne, blaue Smarties, eine Kaugummi-Zigarette, Mushrooms und eine Spritze gefüllt mit Schokosoße.

Welche Spezialsorten kommen bei Ihren Kunden am besten an?

Münz: Pizza-Margherita-Eis - ich bereite die Pizza hierfür inzwischen selbst zu, eine weitere Leidenschaft von mir. Auch unser Currywurst-Eis geht weg wie warme Semmeln, ebenso wie Käsespätzle-Eis.

Welche Klassiker erfreuen sich nach wie vor großer Beliebtheit?

Münz: Gebrannte Mandeln, Erdbeere-Basilikum-Balsamico, Schwarzwälder-Kirsch-Torte, Walnuss-Feige und Pistazie di Bronte.

Haben Sie auch veganes Eis in Ihrem Sortiment?

Münz: Neben allen Fruchteissorten, die schon immer vegan waren, habe ich jetzt noch veganes Pistazien-, Haselnuss-Nougat- und Schokoladeneis in mein Repertoire aufgenommen. Außerdem habe ich veganes Amarenakirsch-Eis hergestellt.

Welche Sorten stehen noch auf Ihrer Ausprobierliste?

Münz: Dieses Jahr werde ich noch viele weitere vegane Eissorten entwickeln: veganes Cheesecake-Eis, gebrannte Mandeln-Eis, selbst veganes Vanilleeis steht auf meiner To-Do-Liste. Außerdem habe ich bereits drei Salon-Champagner-Flaschen (Jahrgang 2012) gesichert und es wird in Zukunft ein Salon-Champagner-Eis geben, das teuerste Eis, das ich je machen werde, für mind. 100 Euro je Kugel. Hierfür müssen sich die Champagner-Liebhaber noch ein paar Jahre gedulden, da die Trinkreife des 2012 Salon-Champagners erst in einigen Jahren erreicht sein wird. Es gab bereits 2020 ein Dom-Pérignon-Rosé-Eis für 30 Euro die Kugel, in einer selbst hergestellten Waffel mit Kirschrand und Blattgold als Dekoration.