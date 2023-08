Die Spanier zieht es nach Mallorca, die Briten nach Schottland: Hier verbringen die europäischen Royals ihren Sommerurlaub.

Für Queen Elizabeth (1926-2022) war das schottische Schloss Balmoral einer ihrer liebsten Orte auf der Welt - kein Wunder, dass die Monarchin dort jeden Sommerurlaub mit ihrer Familie verbrachte. Und auch König Charles III. (74) tut es seiner verstorbenen Mutter nach und urlaubt in seinem ersten Sommer als Monarch gemeinsam mit Ehefrau Königin Camilla (76) in Schottland.

Das Schloss samt 50.000-Hektar-Anwesen ist seit 1852 in Besitz der britischen Royal Family. Prinz Albert (1819-1861), Ehemann von Queen Victoria (1819-1901), kaufte es damals. Das Anwesen ist umgeben von den schottischen Bergen, Seen und grünen Weiden. Wenn die gesamte Familie in dem imposanten Schloss vor Ort ist, dann stehen Freizeitaktivitäten wie Jagen, Fischen oder Reiten auf der Agenda.

Doch auch die Sommerresidenzen der übrigen europäischen Royals können sich sehen lassen. Von Norwegen über Frankreich bis nach Griechenland - die Königsfamilien haben sich ihre ganz eigenen Sommeroasen fernab ihrer üblichen Palastmauern geschaffen.

Die spanische Königsfamilie: Marivent Palast, Mallorca

Schon seit seiner Kindheit verbringt König Felipe VI. von Spanien (55) jeden Sommer im Marivent Palast auf der beliebten Baleareninsel Mallorca, der auf einem 30.000 Hektar großen Anwesen in Parma zwischen Pinienhainen das Meer überragt. Die spanische Königsfamilie macht hier seit Anfang der 1970er-Jahre Urlaub, der Palast wurde dem damaligen König Juan Carlos I. (85) damals geschenkt. Heute bringt Felipe VI. seine eigene Familie, Königin Letizia (50) und die Töchter Prinzessin Leonor (17) und Prinzessin Sofia (16), hierher. Die Familie beginnt ihren Sommerurlaub typischerweise Ende Juli und lässt sich regelmäßig bei Ausflügen und Terminen fotografieren.

Die Belgier machen Urlaub in Frankreich

Schon seit vielen Jahren verbringt das belgische Königspaar König Philippe (63) und Königin Mathilde (50) seinen Sommerurlaub mit seinen Kindern auf der ruhigen französischen Insel Île d'Yeu. Zunächst mieteten sie dort ein Ferienhaus, 2019 kaufte die Familie schließlich ein Anwesen mit einer Villa. Besonders gut soll der Familie gefallen, dass sie sich auf der Insel relativ unerkannt bewegen können, zudem können sie hier Kite-Surfen, Radfahren oder Wandern.

Die schwedische Königsfamilie: Solliden Palast, Borgholm

Die schwedische Königsfamilie rund um König Carl XVI. Gustaf (77) und Königin Silvia (79) macht wohl am liebsten Urlaub zu Hause: Für sie geht es auf die einige hundert Kilometer von Stockholm entfernt gelegene Insel Öland. Die Familie besitzt dort die Sommerresidenz Solliden Palast. Das luxuriöse Anwesen wurde 1906 von der schwedischen Königin Victoria (46) gebaut und ist inspiriert von der Architektur Süditaliens. Wenn die Familie nicht gerade privaten Urlaub macht, steht der Palast auch für die Bevölkerung offen.

Die dänische Königsfamilie: Château de Cayx, Frankreich

In den 1970er-Jahren erstanden Königin Margrethe II. (83) und ihr französischer Ehemann Henrik (1934-2018) ein traumhaftes Château samt Weingut im Süden Frankreichs. Seither dient es der Königsfamilie und ihren französischen Verwandten als "entspannter Rückzugsort", besonders in den Sommermonaten. Prinz Henrik feierte hier 2014 seinen 80. Geburtstag, Enkelsohn Graf Felix von Monpezat (21) vergangenes Jahr seinen 20. Nach wie vor wird hier auch Wein produziert und verkauft.

Die Niederländer urlauben in griechischer Luxusvilla

Noch als Thronfolger erstand König Willem-Alexander der Niederlande (56) 2012 eine atemberaubende Luxusvilla auf der griechischen Halbinsel Peloponnes für seine Familie - für 4,5 Millionen Euro. Das Anwesen liegt nahe dem Ort Kranidi und hat zwei Pools sowie einen privaten Yachthafen und einen eigenen Strandabschnitt. 2020 machte die Familie Negativschlagzeilen, als sie während der Corona-Beschränkungen im eigenen Land hier Urlaub machten.

Die norwegische Königsfamilie: Bygdøy Bauernhof, Oslo

Die Norweger mögen es offenbar eher rustikal. Der Bauernhof Bygdøy bei Oslo ist seit 1305 in den Händen der norwegischen Königsfamilie. Während der Regentschaft von König Haakon VII. (1872-1957) wurde es zum beliebten Sommerurlaubsziel für die Familie. Nach dem Tod von König Olav V (1903-1991) blieb der Bauernhof unbenutzt - bis der aktuelle Monarch König Harald V (86) und seine Ehefrau Königin Sonja (86) ihn 2007 renovieren ließen. Inzwischen macht die Familie dort wieder regelmäßig Urlaub. Sicher zur Freude der Enkelkinder: Der Bio-Bauernhof hat zahlreiche Tiere, darunter 60 Kühe.