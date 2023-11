Melissa Damilia ist Kandidatin der fünften Staffel "Bachelor in Paradise". Die Ex-"Bachelorette" bringt reichlich an TV-Erfahrung mit.

Melissa Damilia (28) gehört zu den bekanntesten Kandidatinnen der neuen Staffel "Bachelor in Paradise" (acht Folgen ab 3. November auf RTL+). Nachdem mit Chanelle Wyrsch 2021 eine Schweizer "Bachelorette" in der Datingshow erneut ihr Liebesglück suchte, ist mit Damilia zum ersten Mal eine "Bachelorette" aus dem Hause RTL mit dabei. Doch nicht nur als Rosenverteilerin im Jahr 2020 machte sich die 28-Jährige einen Namen, auch in anderen TV-Formaten war sie zu sehen.

Trennung nach "Die Bachelorette"

Die Make-up-Artistin und Influencerin (rund 418.000 Follower bei Instagram) mit Wohnort Stuttgart nahm zunächst 2019 an der RTLzwei-Kuppelshow "Love Island" teil. In der dritten Staffel verließ sie das Format freiwillig, da ihre Suche nach dem Traummann erfolglos blieb. Auch "DSDS"-Star Pietro Lombardi (31), mit dem sie kurze Zeit später anbandelte, sollte nicht der Mann fürs Leben werden.

2020 wurde Damilia Kandidatin in der ersten Staffel des RTLzwei-Reality-Formats "Kampf der Realitystars". Darin müssen Promis gemeinsam in einer "Sala" hausen und Spiele absolvieren. Am Ende belegte die Influencerin den vierten Platz. Während der Ausstrahlung der Sendung wurde bekannt, dass Damilia erneut die Liebe im TV finden will und als neue "Bachelorette" an den Start geht. 2020 trat sie damit die Nachfolge von Gerda Lewis (30) an und entschied sich in der siebten Staffel der Datingshow am Ende für Leander Sacher, mit dem sie anschließend eine Beziehung führte. Im Frühjahr 2022 gab sie die Trennung von dem Unternehmer bekannt. Eine Liaison mit Reality-TV-Kollege Paco Herb (27) war danach nur von kurzer Dauer.

Comeback bei "Love Island"

Zu "Love Island" kehrte sie 2021 in einer besonderen Funktion zurück. Damilia moderierte gemeinsam mit Jimi Blue Ochsenknecht (31) den Aftertalk. Im März 2022 war sie in der Sendung "Prominent und Pflegekraft" (RTLzwei) zu sehen, in der Stars in die Rolle von Aushilfskräften in der Pflege schlüpfen. Zu Damilias weiteren TV-Auftritten zählt ihre Teilnahme an der RTLzwei-Show "Skate Fever - Stars auf Rollschuhen", in der Promis in mehreren Shows gegeneinander antraten und mit Choreografien um den begehrten Rollschuhpokal kämpften.

Nun wird Damilia in paradiesischem Ambiente versuchen, den richtigen Mann zu finden. Als Kandidatin von "Bachelor in Paradise" stellt sie sich mit dem Lebensmotto "Geh deinen Weg und lass die Leute reden" vor und erklärt, dass Egoismus und Menschen, die nur von A nach B denken, sie auf die Palme bringen. Ihre Macken beschreibt sie wie folgt: "Ich bin Overthinker und perfektionistisch."