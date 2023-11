Im Ersten machen sich "Anna und ihr Untermieter" (Das Erste) digital fit. In "Jenseits der Spree" (ZDF) wird ein Mann von einem Auto überfahren. Außerdem trommelt der Söldner "Deadpool" (ProSieben) sein eigenes Heldenteam zusammen.

20:15 Uhr, Das Erste, Anna und ihr Untermieter: Wenn du träumst von der Liebe, Liebesfilm

Älterwerden ist eine Herausforderung, die Anna (Katerina Jacob) zunehmend spürt. Die lebensfrohe Rentnerin sehnt sich nach Zärtlichkeit und Nähe. Ihr Untermieter Herr Kurtz (Ernst Stötzner) ist jedoch nicht der Richtige. Er sucht sein Glück in der digitalen Welt und rüstet die Wohnung mit Smart-Home-Gadgets aus. Um nicht vor ihm altmodisch dazustehen, besucht die technisch unversierte Anna einen Kurs für "Digital Natives". Dort begegnet sie unerwartet jemandem, der ihre wahren Gefühle weckt: Godehard (Richy Müller), ihr Sitznachbar, erweist sich als äußerst charmant, kultiviert und einfühlsam.

20:15 Uhr, ZDF, Jenseits der Spree: Einsam sterben, Krimiserie

In den frühen Morgenstunden wird ein Mann von einem Auto erfasst und getötet. Der hinzugerufene Notarzt kann nur noch den Tod feststellen. Handelt es sich um Fahrerflucht oder Mord? Robert (Jürgen Vogel) und Mavi (Aybi Era) kommen am Tatort an und erkennen schnell, dass es sich nicht um einen Unfall handelt. Das Opfer, Thomas Bülow (Florian Anderer), scheint ein bürgerliches Leben in Köpenick geführt zu haben.

20:15 Uhr, ProSieben, Deadpool 2, Superheldenaction

Als Deadpool (Ryan Reynolds) auf den knallharten Schurken Cable (Josh Brolin) trifft, muss er seine Vorstellungen von Freundschaft und Familie überdenken. Kurzerhand stellt er sein eigenes Team aus Superhelden zusammen - die X-Force. Gemeinsam setzen sie alles daran, den übermächtigen Cable zu besiegen.

20:15 Uhr, arte, Briefe aus dem Jenseits, Krimi

Auf dem Schreibtisch von Ingo Thiel (Heino Ferch) landet ein 30 Jahre alter Vermisstenfall: Nach dem Verschwinden des 15-jährigen Sven (Ryan Paul Hogan) erhielten seine verzweifelten Eltern Briefe von einem unbekannten Chris, der behauptete, mit ihrem Sohn auf Reisen zu sein. Nun, 30 Jahre später, tauchen plötzlich neue Briefe von Chris auf.

21:15 Uhr, ZDF, SOKO Leipzig: Boys Club, Krimiserie

Sonya Landauer (Caroline Dibbern), Gründerin eines Vereins gegen Gewalt, wird selbst Opfer eines brutalen Übergriffs. Ein Randalierer aus der Nachbarschaft steht unter Verdacht. Eine weitere Spur führt zu ihrem Partner, Matthias Hesse (Robert Schupp), der Richter am Landgericht ist. Der Fall ist hochbrisant: nicht nur, weil Hesse anonym als gewalttätig gebrandmarkt wird, sondern auch, weil Ina (Melanie Marschke) und Binz (Michael Rotschopf) den Richter aus dem "Boys Club" kennen.