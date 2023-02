"Auris": Jula (Janina Fautz) steht bei Hegel (Juergen Maurer) am Rettungswagen und fühlt sich ausgenutzt.

Der forensische Phonetiker Hegel gesteht in "Auris" (RTL) einen grausamen Mord. Im ZDF deckt Sebastian Lege Tricks der Süßwarenindustrie auf. In "Wer ist Hanna?" (kabel eins) wird ein junges Mädchen zur Profikillerin ausgebildet.

20:15 Uhr, RTL, Auris, Thriller

Der forensische Phonetiker Matthias Hegel (Juergen Maurer) ist eine Koryphäe auf seinem Gebiet. Schon die kleinste Abweichung im Klang einer Stimme genügt ihm, um Wahrheit von Lüge zu unterscheiden und so Kriminelle zu überführen. Als Hegel einen grausamen Mord gesteht, glaubt die True-Crime-Podcasterin Jula Ansorge (Janina Fautz) an einen Irrtum und setzt alles daran, der Wahrheit auf die Spur zu kommen. Doch mit ihrer Recherche bringt sie sich selbst in tödliche Gefahr.

20:15 Uhr, ZDF, ZDFbesseresser: Die Tricks von Haribo, Ferrero & Co., Doku

Sebastian Lege kennt die Tricks der Lebensmittelindustrie. Er nimmt sich einige der beliebtesten Süßigkeiten vor und baut sie nach. Dabei deckt er auf, was wirklich drinsteckt. Ferreros Raffaello scheint eine exklusive und exotische Praline zu sein. Sebastian Lege führt vor, wie günstig dieser Snack hergestellt wird. Er zeigt auch, wie viel Tier in unseren Süßigkeiten steckt - und wie wenig Vitamine selbst in nimm2 enthalten sind.

20:15 Uhr, Das Erste, Tage, die es nicht gab, Dramaserie

Ausgelöst durch die Befragungen der Ermittler, erinnern sich die vier Freundinnen an ihre eigene Schulzeit, die vor allem bei Miriam (Franziska Weisz) tiefe Narben hinterlassen hat. Der Streit zwischen ihr und Joachim (Andreas Lust) um das Sorgerecht endet vor Gericht, und Miriam erkennt, wie schwer es ist, immer das Richtige zu tun. Doris (Diana Amft) stellt sich ihrer Mutter und macht die Erfahrung, dass man bei einer Mutter wie Berta (Jutta Speidel) schnell an seine Grenzen stößt.

20:15 Uhr, kabel eins, Wer ist Hanna?, Actionthriller

Die 15-jährige Hanna (Saoirse Ronan) verbrachte bisher ihr ganzes Leben in der eisigen Wildnis des Polarkreises. Hier hat sie ihr Vater Erik (Eric Bana) völlig abgeschieden von der Welt für das Überleben unter widrigsten Bedingungen ausgebildet. Der Grund: Hanna soll sich an seiner ehemaligen Kollegin, der CIA-Agentin Marissa Wiegler (Cate Blanchett) rächen, die vor vielen Jahren ihre Mutter ermordet hat. Als das Mädchen eines Tages einen Peilsender einschaltet, kommt Eriks Racheplan unaufhaltsam ins Rollen. Wiegler schickt ein Spezialkommando, um den abtrünnigen Ex-Agenten einzufangen, doch das findet nur Hanna in dem Waldversteck vor.

20:15 Uhr, 3sat, Allmen und das Geheimnis der Dahlien, Krimikomödie

Ausgerechnet der Kunstdetektiv Johann Friedrich von Allmen (Heino Ferch) verweilt in einem hochnoblen Züricher Hotel, als aus der Privatsuite der Besitzerin ein millionenschweres Dahlien-Gemälde verschwindet. Was läge der exzentrischen Dahlia Gutbauer (Erni Mangold) näher, als "Allmen International Inquiries" mit der diskreten Wiederbeschaffung zu betrauen? Der Auftrag verspricht wenig Gutes, da der Dieb nachweislich über Leichen geht.