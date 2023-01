In "Barfuß durch Australien" (Das Erste) folgt eine Hotelmanagerin ihrer Tochter ins australische Outback. Der Skispringer "Eddie the Eagle" (kabel eins) mausert sich vom Underdog zum Publikumsliebling. Außerdem sagt der Vampirjäger "Van Helsing" (ZDFneo) Graf Dracula den Kampf an.

20:15 Uhr, Das Erste, Barfuß durch Australien, Drama

Svenja (Anneke Kim Sarnau) ist Hotelmanagerin, momentan bringt sie ein in die Jahre gekommenes Hotel in Australien wieder auf Vordermann. Doch ihre größte Herausforderung ist ihre 16-jährige Tochter Kira (Amira Demirkiran), die auf Komplettverweigerung geschaltet hat. Nach einem neuerlichen Streit haut Kira ab zu Jack (Tjirrdm McGuire). Jack ist Aborigine und Kiras einziger Freund. Gemeinsam machen sich die beiden Jugendlichen auf die Suche nach ihrem "Special Place", ihrem eigenen besonderen Ort. Svenja ist außer sich vor Sorge, als sie Kiras Verschwinden bemerkt, und nimmt mit Jacks Vater Kalti (Aaron Pedersen) die Verfolgung auf.

20:15 Uhr, ZDF, Die Frau im Meer (2), Krimi

Simon Kessler (Heino Ferch) und Lena Jansen (Isabell Polak) raufen sich nach anfänglichen Problemen in Nordholms Kommissariat zusammen und ermitteln gegen Thomas Haller (Stefan Kurt) und dessen Frau Maria (Leslie Malton) wegen Sozialbetrugs. Es scheint über Jahre hinweg gefälschte Abrechnungen gegeben zu haben, die niemandem aufgefallen waren - außer Hella, die ein Verhältnis mit Thomas hatte. Die Hallers besitzen wie Hella (Barbara Auer) ein Boot, mit dem Thomas oft auf der Ostsee unterwegs war.

20:15 Uhr, kabel eins, Eddie the Eagle - Alles ist möglich, Komödie

Michael "Eddie" Edwards (Taron Egerton) hat einen großen Traum. Einmal im Leben will er an den Olympischen Spielen teilnehmen. Um sich diesen Wunsch zu erfüllen, testet Eddie eine Sportart nach der nächsten. Auch wenn er wegen seiner Unsportlichkeit eine Menge Hohn erntet, lässt er sich davon nicht abbringen. Als Eddie sein Glück im Skispringen versucht, lernt er Bronson Peary (Hugh Jackman), den Olympiasieger von 1968, kennen - und kommt seinem Ziel schließlich Stück für Stück näher.

20:15 Uhr, ZDFneo, Van Helsing, Horroraction

Auf ungewöhnliche Fälle setzt ein Geheimbund des Vatikans seinen besten Mann an: Gabriel Van Helsing (Hugh Jackman). Seine neueste Aufgabe führt ihn in die Berge der Karpaten, nach Transsylvanien. Hier treibt Graf Dracula (Richard Roxburgh) sein Unwesen und will mit einer Erfindung von Dr. Frankenstein (Samuel West) seine untoten Nachkommen zu neuem Leben erwecken. Mit seinem Waffenschmied Carl macht sich Van Helsing auf die Jagd nach Dracula und seinen drei Bräuten.

21:45 Uhr, Das Erste, Sauerkrautkoma, Komödie

Provinzpolizist Franz Eberhofer (Sebastian Bezzel) wird neuen, nervenzerfetzenden Belastungen ausgesetzt: Er wird nach München "strafversetzt" - das bedeutet eine Wohngemeinschaft mit seinem eigenwilligen Kumpel Rudi (Simon Schwarz) und seine Widersacherin Thin Lizzy (Nora Waldstätten) als Chefin. Kein Wunder, dass Franz zurück will nach Niederkaltenkirchen. Zum Glück findet sich bald eine Frauenleiche im Kofferraum vom Papa (Eisi Gulp), die den Eberhofer zurück in die Heimat und an Omas (Enzi Fuchs) Kochtöpfe führt.