20:15 Uhr, RTL, Bauer sucht Frau International, Kuppelserie

"Bauer sucht Frau International" geht in die dritte Runde. Jetzt fliegen die Schmetterlinge im Bauch wieder in aller Welt - von Ungarn bis Mexiko, von Namibia bis Costa Rica. Für die Liebe gibt es keine Grenzen. Vier Bauern und eine Bäuerin freuen sich auf Besuch aus Deutschland - und auf die ganz große Liebe! RTL zeigt insgesamt sechs neue Folgen des weltweiten Spin-offs von "Bauer sucht Frau" (auch bei TV Now).

20:15 Uhr, Sat.1, Begabt - Die Gleichung eines Lebens, Drama

Frank (Chris Evans) kümmert sich um seine Nichte Mary (Mckenna Grace), nachdem ihre Mutter auf tragische Weise gestorben ist. Das kleine Mädchen zeigt enorme mathematische Fähigkeiten. Ihr Onkel will ihr aber ein möglichst normales Leben ermöglichen und sie auf der örtlichen Grundschule belassen. Als sich die Großmutter einmischt, droht er das Fürsorgerecht zu verlieren.

20:15 Uhr, VOX, Grill den Henssler Sommer-Special, Kochshow

Steffen Henssler tritt in einem Gang gegen alle vier No Angels am Grill an. Außerdem wollen der ehemalige Fußballspieler und "Let's Dance"-Gewinner Rúrik Gíslason sowie Broilers-Sänger Sammy Amara den Koch-King im "Grill den Henssler Sommer-Special" besiegen. Unterstützt werden die Promis von Koch-Coach Ali Güngörmüs. Mirja Boes, Reiner Calmund und Christian Rach bewerten die Gerichte.

20:15 Uhr, ProSieben, Le Mans 66 - Gegen jede Chance, Rennfahrerdrama

Le Mans, 1966: Obwohl ihm alle davon abraten, entschließt sich Fahrzeugentwickler Carroll Shelby (Matt Damon) dazu, mit dem aufbrausenden Rennfahrer Ken Miles (Christian Bale) zusammenzuarbeiten. Trotz schlechter Aussichten wollen sie gemeinsam an der Seite von Ford das Rennen in Le Mans gewinnen und Ferrari schlagen. Doch der Kampf um den Sieg ist hart und fordert von den beiden alles.

20:15 Uhr, Das Erste, Tatort: Tiere der Großstadt, Krimi

Kurz hintereinander werden die Ermittler Rubin (Meret Becker) und Karow (Mark Waschke) an Tatorte in der City und am Stadtrand gerufen. Mitten auf dem Kurfürstendamm liegt Tom Menke (Martin Baden), Betreiber des "Robista" Coffeshops, tot in seinem Kiosk. Der Roboter, der hier statt eines Menschen Kaffee ausschenkt und verkauft, steht still. Im Grunewald ist eine Frau (Stefanie Stappenbeck) unterwegs, die über das erste Grün in der noch winterlichen Natur bloggen will. Zu ihrem Entsetzen entdeckt sie eine leblose Joggerin.