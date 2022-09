Die Gerichtsvollzieherin "Billy Kuckuck" (Das Erste) gerät an eine Schuldnerin, die in einem Auto lebt. Die "Mordsschwestern" (ZDF) ermitteln nach der Explosion eines Bootes und bei RTL geht "Ninja Warrior Germany" in eine neue Staffel.

20:15 Uhr, Das Erste, Billy Kuckuck: Mutterliebe, Komödie

Das kann Billy Kuckuck (Aglaia Szyszkowitz) nicht ahnen, als sie einen Vollstreckungsbescheid bei Jule Hellwig (Anja Knauer) durchsetzt: Weil die ziemlich ruppige Schuldnerin sie auf gar keinen Fall in ihre Wohnung lassen will, fackelt Billy nicht lange und beschlagnahmt Frau Hellwigs Auto. Zu spät entdeckt sie, dass sie der Frau damit das Dach über dem Kopf genommen hat, denn die Putzkraft lebt seit einem halben Jahr in ihrem Wagen, immer in der Furcht, entdeckt zu werden.

20:15 Uhr, ZDF, Mordsschwestern - Verbrechen ist Familiensache, Krimiserie

Der Fall eines explodierten Bootes wirft einige Fragen auf: War die Explosion ein tragischer Unfall? Oder wurde der Besitzer, den alle nur "den dünnen Piet" nannten, ermordet? Die Stimmung zwischen den Schwestern ist bedrückt, nachdem Viktoria (Lena Dörrie) eine überraschende Entdeckung gemacht hat - plant Feli (Caroline Hanke) etwa, Flensburg wieder zu verlassen? Damit würde sie eine große Lücke hinterlassen - und das nicht nur als hervorragende Forensikerin.

20:15 Uhr, RTL, Ninja Warrior Germany - Die stärkste Show Deutschlands, Sportshow

Auch in dieser Staffel gibt es wieder zahlreiche neue Hindernisse sowie viele Klassiker, die die Athleten und Zuschauenden bereits kennen und lieben. Der Fünfsprung wird konsequent ersetzt durch neue Hindernisse und Start-Herausforderungen. Neu sind unter anderem der Brillen-Weg, der Wand-Sprung und die V-Formation. Am Ende der Vorrunden gibt es einen Duell-Parcours, der noch spannendere Duelle um Geldprämien und Final-Tickets ermöglicht.

20:15 Uhr, ProSieben, Doctor Strange, Fantasy-Action

Der exzentrische Neurochirurg Dr. Stephen Strange (Benedict Cumberbatch) kann nach einem schweren Verkehrsunfall nicht mehr praktizieren. Verzweifelt reist er nach Tibet an einen mystischen Ort, von dem er sich Heilung verspricht. Die Älteste (Tilda Swinton) bildet ihn schließlich zum mächtigsten Magier der Welt aus. Schon bald muss Doctor Strange seine neu gewonnenen Kräfte einsetzen, um die Menschheit vor einer dunklen Macht zu beschützen.

21:15 Uhr, ZDF, SOKO Leipzig: Schlüssel zur Wahrheit, Krimiserie

Thilo Appelt wird in seiner Wohnung durch einen Genickbruch getötet. Die rechtsmedizinischen Befunde lassen auf die Tat eines Profis schließen. Wer steckt dahinter? Appelt, der in bescheidenen Verhältnissen lebte, war kürzlich zu auffallend viel Geld gekommen. Als die Kommissare Hinweise auf illegalen Medikamenten-Handel in Appelts Wohnung finden, befürchtet Moritz (Johannes Hendrik Langer) einen Zusammenhang mit seinem Bruder Bent.