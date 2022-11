In "BROLL + BARONI - Für immer tot" (ZDF) suchen zwei ungleiche Freunde nach einer entführten Frau. RTL zeigt das XXL XMas Special der Single-Show "Take Me Out ". In "2 Mio. $ Trinkgeld" (kabel eins) gerät Nicolas Cage nach einem Lottogewinn in Schwierigkeiten.

20:15 Uhr, ZDF, BROLL + BARONI - Für immer tot, Krimi

Der Tag, der mit einem geruhsamen Filmabend auf der Terrasse ausklingen sollte, wird der Tag, an dem ein wahrer Höllenritt für Max Broll (Laurence Rupp) beginnt. Es beginnt mit einem Handy, das mit einem Mal in Max' Zimmer liegt. Eine dieser Nummern verbindet ihn mit einem Anschluss in einer Kiste, die irgendwo tief im Boden vergraben ist. Darin ist seine Stiefmutter Tilda (Bettina Redlich) gefangen. Um sie herum ist alles dunkel, sie hat keine Ahnung, wo sie sich befindet, neben ihr nur zwei Flaschen Saft und ein Handy - ihre einzige Verbindung zur Außenwelt, zur Polizei und zu ihrem Stiefsohn, dem Bestatter Max Broll. Der macht sich gemeinsam mit seinem besten Freund Baroni (Jürgen Vogel) auf die Suche.

20:15 Uhr, RTL, Take Me Out - XXL XMas Special, Anwaltsserie

In der temporeichen Single-Show stellen sich fünf flirtwillige Single-Männer 30 attraktiven Ladies. Über drei Runden müssen die Boys auch im XXXL-Xmas-Special die Frauen von sich überzeugen. Das Studio ist weihnachtlich geschmückt - mit Weihnachtsbäumen und einer Glühweinbude. Der charmante Herr hinter dem Glühweinstand spielt in dieser Sendung eine ganz besondere Rolle, so wie auch Einspieler und Studioaktionen weihnachtlich inspiriert sind.

20:15 Uhr, 3Sat, Hartwig Seeler - Gefährliche Erinnerung, Krimi

Privatdetektiv Hartwig Seeler (Matthias Koeberlin) bekommt den Auftrag, eine spurlos verschwundene junge Frau zu finden. Ihr Vater Felix Kepler (Michael Wittenborn) vermutet eine Entführung oder ein Gewaltverbrechen. Anders kann er sich nicht erklären, warum sich Tochter Evelyn (Caroline Hellwig) bei ihm und seiner Frau (Michaela Caspar) seit zwei Wochen nicht gemeldet hat und auch bei der Arbeit vermisst wird.

20:15 Uhr, kabel eins, 2 Mio. $ Trinkgeld, Komödie

Der gutmütige New Yorker Polizist Charlie Lang (Nicolas Cage) verspricht einer Kellnerin die Hälfte seines möglichen Lottogewinnes, weil er kein passendes Trinkgeld parat hat. Völlig unerwartet gewinnt er am folgenden Tag tatsächlich gleich vier Mio. Dollar. Als er die Hälfte der Summe wirklich mit Yvonne (Bridget Fonda) teilen will, kommt es zu einem Riesenkrach mit seiner gereizten Frau Muriel (Rosie Perez), die vom unerwarteten Geldsegen besessen ist. Eine ganz schön verzwickte Situation für den noblen Samariter.

20:15 Uhr, ZDFneo, Nord Nord Mord: Sievers und die Stille Nacht, Krimi

Zwischen dem vierten Advent und Heiligabend wird es stiller auf Sylt. Aber nicht für alle: Der Besitzer des Traditionsunternehmens Betten Reuter liegt tot neben dem geöffneten Wandtresor. Seine Ehefrau Regina (Johanna Gastdorf) und seine Tochter Freya (Lena Dörrie) sagen aus, dass sie von zwei verkleideten Weihnachtsmännern überfallen wurden. Einer von ihnen hat Reuter erschossen. Ein pikanter Fall für die Sylter Kommissare, denn Hinnerk Feldmann (Oliver Wnuk) ist mit Freya heimlich liiert.