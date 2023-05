Das Erste zeigt die Doku "Charles - Schicksalsjahre eines Königs". Bei "Bauer sucht Frau International" (RTL) hoffen Landwirte auf die große Liebe. In "Endlich Witwer - Über alle Berge" (ZDF) erlebt Joachim Król turbulente Tage auf La Gomera.

20:15 Uhr, Das Erste, Charles - Schicksalsjahre eines Königs, Doku

Anlässlich der Krönung von Charles III. am 6. Mai 2023 erzählt "Charles - Schicksalsjahre eines Königs" aus Charles' Perspektive die Momente, die ihn zu der Person gemacht haben, die er heute ist, und fragt: Ist der ewige Thronfolger der Rolle des Monarchen gewachsen? Ist er ein Bewahrer oder ein Modernisierer? Und wie wird er die britische Monarchie durch die Herausforderungen der kommenden Jahre steuern?

20:15 Uhr, RTL, Bauer sucht Frau International, Kuppelsoap

Endlich wieder world wide love! Von Europa bis Afrika, von Argentinien bis Australien, die Suche nach dem großen Liebesglück geht weiter. Inka Bause präsentiert in der fünften Staffel des internationalen Spin-offs der erfolgreichen TV-Romanze wieder einsame Bauernherzen rund um den Globus. Das Publikum kann sich auf großartige sieben Bauern und eine Bäuerin freuen, die sich in das Abenteuer Liebe stürzen und endlich das große Glück finden wollen.

20:15 Uhr, ZDF, Endlich Witwer - Über alle Berge, Komödie

Georg Weisers (Joachim Król) glückliche Camper-Reise um die Welt findet ein jähes Ende, als ihm seine Jacke mit allen Papieren gestohlen wird. Weil er der Diebin auf eine Fähre folgt und vom Bordpersonal aufgehalten wird, landet der vermeintliche blinde Passagier in Untersuchungshaft auf La Gomera. Eine tiefe Feindschaft zwischen Weiser und dem unbeirrbaren spanischen Polizeichef Vidal (Gabriel Munoz Munoz) entsteht, die sich durch Weisers Flucht zuspitzt.

20:15 Uhr, VOX, Die Höhle der Löwen, Gründershow

Mit Fruping wird es würzig in der "Höhle der Löwen". Das Gründer-Duo Florian Hornig und Marcel Büttner haben Gewürzmischungen für Obst entwickelt. Mit ihren Toppings zum Streuen wollen sie für mehr Abwechslung beim Snacken sorgen. Feinschmecker Ralf Dümmel testet sich durch das Produktsortiment. Treffen die Gründer seinen Geschmack?

21:30 Uhr, Das Erste, Die Verlegerin, Medienpolitdrama

Washington, 1971. Katharine "Kay" Graham (Meryl Streep) steht als Verlegerin der traditionsreichen Washington Post vor einer Herausforderung: Durch den Börsengang will sie das stagnierende Unternehmen profitabel machen. Die Redaktion leitet Ben Bradlee (Tom Hanks), der sich mit der übermächtigen New York Times messen möchte. Als dort eine Skandalgeschichte über die wahren Hintergründe des Vietnamkriegs erscheint, setzt Ben seine Reporter sofort auf die unbekannte Quelle an, um selbst an die streng geheimen "Pentagon-Papers" heranzukommen.

