Die Altenpflegerin Caro geht in "Check out" (Das Erste) auf einen Outdoor-Trip ohne festes Ziel. In Sat.1 kochen die Kandidaten von "The Taste" um 50.000 Euro. Außerdem sucht Detektiv "Wilsberg" (ZDFneo) nach einem verschwundenen Crash-Kid.

20:15 Uhr, Das Erste, Check out, Tragikomödie

Eigentlich kann Caro (Silke Bodenbender) schon lange nicht mehr. Als Pflegerin auf einer Demenzstation hat sie in den letzten zwei Jahren kaum Urlaub genommen und unzählige Überstunden angehäuft. Doch erst, als ihre liebste Bewohnerin, Frau Rumi (Klara Höfels), stirbt, läuft das Fass über: Statt zur Arbeit geht Caro am nächsten Morgen zu einem Schließfach am Frankfurter Hauptbahnhof, holt einen gepackten, nagelneuen Rucksack heraus und geht einfach los - ohne Ziel, ohne Plan, ohne Handy und ohne irgendwelche Outdoor-Erfahrung.

20:15 Uhr, Sat.1, The Taste, Kochwettbewerb

Die besten Hobby- und Profiköche aus dem deutschsprachigen Raum treten bei "The Taste" wieder gegeneinander an. Sie eint ein Ziel: den perfekten Genuss-Löffel zu kreieren und 50.000 Euro sowie ein eigenes Kochbuch zu gewinnen. Die erste Challenge: In der Blindverkostung müssen sie mit dem perfekten Löffelgericht überzeugen, um einen Platz in einem der vier Starkoch-Teams zu ergattern. Wer punktet in Sachen Geschmack und Präsentation?

20:15 Uhr, ZDFneo, Wilsberg: Halbstark, Krimi

Wilsberg (Leonard Lansink) soll den 17-jährigen Marc aufspüren. Dieser ist der Sohn seiner alten Schulfreundin. Er findet heraus, dass Marc in Drogendeals verwickelt ist - und noch Schlimmerem. Er zermürbt seine Lehrer durch Psychoterror und nimmt an illegalen Autorennen teil. Als Wilsberg Marcs Mitschüler bei so einem Rennen beschattet, macht er dort eine grauenvolle Entdeckung: Er stößt auf die Leiche eines jungen Mannes. Es ist Marc - erschossen.

20:15 Uhr, kabel eins, Million Dollar Baby, Drama

Frankie Dunn (Clint Eastwood) hat sein Leben als Trainer und Manager im Ring verbracht. Der Triumph einer Boxweltmeisterschaft ist ihm bisher allerdings versagt geblieben. Die entscheidende Regel, die er seinen Fightern beibringt, befolgt er auch selbst: Wichtiger als alles andere ist die eigene Deckung. Als die Kellnerin Maggie Fitzgerald (Hilary Swank) im Trainingscenter auftaucht, knurrt Frankie: "Ich trainiere keine Frauen". Doch Maggie bleibt hartnäckig. Täglich übt sie mit unbändigem Talent und erstaunlicher Willenskraft.

20:15 Uhr, NITRO, James Bond 007: Stirb an einem anderen Tag, Action

James Bond (Pierce Brosnan) landet wegen eines Verräters aus den eigenen Reihen für Monate in nordkoreanischer Gefangenschaft. Als er freigelassen wird, sinnt 007 auf Rache. Er macht sich, vom eigenen Geheimdienst im Stich gelassen, auf die Suche nach seinem Peiniger, der Kontakte zu einem Diamantenmillionär unterhält. Die Reise führt Bond von Hong Kong über Kuba bis nach Island. Dabei stößt der Agent endlich auf den zwielichtigen Diamantenhändler Graves.