Der Mord an einem Baby beschäftigt die Staranwältin Anna Conti in "Conti - Meine zwei Gesichter" (Das Erste). Das ZDF zeigt "Die Beatrice Egli Show" mit vielen musikalischen Gästen. Außerdem sucht Vin Diesel in "xXx: Die Rückkehr des Xander Cage" (Sat.1) nach einer Superwaffe.